Ahmet Levendoğlu kimdir? Ahmet Levendoğlu'nun hayatı ve sanat kariyeri
Oyuncu, yönetmen, çevirmen ve yazar Ahmet Levendoğlu, 80 yaşında hayatını kaybetmesi sonrası yaşamını yakından merak edenler Ahmet Levendoğlu kimdir sorusunu araştırarak Ahmet Levendoğlu'nun hayatı ve sanat kariyeri bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Sanatla iç içe geçen uzun yılların ardından usta oyuncu, yönetmen Ahmet Levendoğlu yaşamını kaybetti. Peki, Ahmet Levendoğlu kimdir? İşte Ahmet Levendoğlu'nun hayatı ve sanat kariyeri
AHMET LEVENDOĞLU KİMDİR?
Ahmet Levendoğlu, 1945 yılında İstanbul’da doğdu. Babası Tarık Levendoğlu, Devlet Tiyatrolarının kuruluşunda Muhsin Ertuğrul ile birlikte çalışmış, uzun yıllar baş dekoratörlük ve yönetmenlik görevlerinde bulunmuştur. Ahmet Levendoğlu, Robert Kolej'den mezun olduktan sonra İngiltere'de Royal Academy of Dramatic Art (RADA) Tiyatro Bölümü'nde eğitim aldı ve 1969 yılında mezun oldu. Sanat hayatına İngiltere’de başladı.
AHMET LEVENDOĞLU'NUN HAYATI VE SANAT KARİYERİ
Türkiye’ye döndükten sonra tiyatro kariyerine Gen-Ar Tiyatrosu'nda başladı. 1971-1976 yılları arasında Ankara Devlet Tiyatrosu’nda oyuncu olarak görev yaptı. 1978-1980 yılları arasında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda hem oyuncu hem de yönetmen olarak çalıştı. Bu süreçte kuruluş döneminde müdür yardımcılığı görevini de üstlendi.
Levendoğlu, Zuhal Olcay ve Haluk Bilginer ile birlikte Tiyatro Stüdyosu adlı özel tiyatroyu kurdu. Bu kurumda çeşitli tiyatro oyunları sahnelendi ve tiyatro eğitimi verildi. 1995-1998 yılları arasında Akademi İstanbul’da tiyatro eğitmeni olarak görev aldı.
Ahmet Levendoğlu 9 Nisan 2025 Çarşamba günü 80 yaşında hayatını kaybetti.
AHMET LEVENDOĞLU'NUN FİLMOGRAFİSİ
- Ateşten Günler - 1987
- Baharın Bittiği Yer - 1989
- Yaz Yağmuru - 1993
- Young Indiana Jones - 1999
- Sağır Oda - 2006-2007
- Binbir Gece - 2007
- Küçük Kadınlar - 2008-2011
- Son - 2012
- Kızıl Elma - 2014
- Kara Ekmek - 2015
AHMET LEVENDOĞLU'NUN YÖNETTİĞİ OYUNLAR
- Aldatma : Harold Pinter - İBB Şehir Tiyatroları - 2016
- Her Yıl Kuşlar Geri Gelir (Parlour Song) - Oyun Atölyesi[2] - 2014
- Vanya Dayı : Anton Çehov - Tiyatro Stüdyosu - 2010
- Şölen : Moira Buffini - Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu - 2009
- Inishmaan'ın Sakatı : Martin McDonagh - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2007
- Teyzem Ve Ben : Morris Panych - Tiyatro Stüdyosu - 2005
- Çift Yönlü Ayna : Arthur Miller - Tiyatro Stüdyosu - 2004
- Yaşamın Üç Yüzü : Tiyatro Stüdyosu - 2003
- Sonsuz Döngü : Hugh Whitemore - Tiyatro Stüdyosu - 2002
- Dünyanın Başkenti : Esther Vilar - Tiyatro Stüdyosu - 2001
- Lillian : Tiyatro Stüdyosu - 2000
- Bağla Şu İşi : David Mamet - Tiyatro Stüdyosu - 1999
- Derin Bir Soluk Al : Tiyatro Stüdyosu - 1998
- Aldatma : Harold Pinter - Tiyatro Stüdyosu - 1996
- Değişim : Kafka - Taner Barlas Mim Tiyatrosu - 1987
- Antigone : Sofokles