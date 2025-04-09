Ahmet Levendoğlu kimdir? Ahmet Levendoğlu'nun hayatı ve sanat kariyeri

AHMET LEVENDOĞLU KİMDİR?

Ahmet Levendoğlu, 1945 yılında İstanbul’da doğdu. Babası Tarık Levendoğlu, Devlet Tiyatrolarının kuruluşunda Muhsin Ertuğrul ile birlikte çalışmış, uzun yıllar baş dekoratörlük ve yönetmenlik görevlerinde bulunmuştur. Ahmet Levendoğlu, Robert Kolej'den mezun olduktan sonra İngiltere'de Royal Academy of Dramatic Art (RADA) Tiyatro Bölümü'nde eğitim aldı ve 1969 yılında mezun oldu. Sanat hayatına İngiltere’de başladı.

AHMET LEVENDOĞLU'NUN HAYATI VE SANAT KARİYERİ

Türkiye’ye döndükten sonra tiyatro kariyerine Gen-Ar Tiyatrosu'nda başladı. 1971-1976 yılları arasında Ankara Devlet Tiyatrosu’nda oyuncu olarak görev yaptı. 1978-1980 yılları arasında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda hem oyuncu hem de yönetmen olarak çalıştı. Bu süreçte kuruluş döneminde müdür yardımcılığı görevini de üstlendi.

Levendoğlu, Zuhal Olcay ve Haluk Bilginer ile birlikte Tiyatro Stüdyosu adlı özel tiyatroyu kurdu. Bu kurumda çeşitli tiyatro oyunları sahnelendi ve tiyatro eğitimi verildi. 1995-1998 yılları arasında Akademi İstanbul’da tiyatro eğitmeni olarak görev aldı.

Ahmet Levendoğlu 9 Nisan 2025 Çarşamba günü 80 yaşında hayatını kaybetti.

AHMET LEVENDOĞLU'NUN FİLMOGRAFİSİ

Ateşten Günler - 1987

Baharın Bittiği Yer - 1989

Yaz Yağmuru - 1993

Young Indiana Jones - 1999

Sağır Oda - 2006-2007

Binbir Gece - 2007

Küçük Kadınlar - 2008-2011

Son - 2012

Kızıl Elma - 2014

Kara Ekmek - 2015

AHMET LEVENDOĞLU'NUN YÖNETTİĞİ OYUNLAR