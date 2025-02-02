Ahmet Mümtaz Taylan'dan Kızılcık Şerbeti itirafı

Usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, meslektaşı Settar Tanrıöğen yerine Kızılcık Şerbeti dizisine dahil olma sürecini anlattı.

Usta oyuncu Taylan, Hülya Avşar'ın Youtube'da yayınlanan programına konuk oldu. Taylan, "Önce bana gelmişlerdi. O süreçte başka bir planım vardı. Daha doğrusu sağlık durumum çok iyi değildi. O sene Kızılcık Şerbeti de dahil birçok rolü reddettikten sonra açık kalp ameliyatı oldum" dedi.

"SETTAR ROLÜ YAPMAYA GİTMEDİM"

Kızılcık Şerbeti'nin 'Abdullah Ünal' rolüne hayat veren Ahmet Mümtaz Taylan, "Settar oynadı ve olağanüstü oynadı. Şimdi Kızıl Goncalar'da da aynısını yapacak. Sonra hayat işte, Settar rahatsızlandı. Faruk Bey (Turgut, Kızılcık Şerbeti yapımcısı) yakın arkadaşım. Hem Settar'a hem ona destek olmak için diziye girdim. Aklıma gelmezdi ama oldu. Zaten ben Settar rolü yapmaya gitmedim, Abdullah olmaya gittim" ifadelerini kullandı.