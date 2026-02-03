Ahmet Mümtaz Taylan'ın Tarlabaşı videosunu paylaşan kişiye "Devleti aşağılama" soruşturması

Oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan’ın yaklaşık dört yıl önce bir program çekimi için Tarlabaşı’nda bulunduğu anlara ait görüntüler, sosyal medyada yeniden dolaşıma sokularak viral oldu.

Görüntülerin sosyal medyada güncelmiş gibi paylaşılması üzerine Ü.B. (30) isimli yurttaş hakkında soruşturma başlatıldı.

Savcılık, Ü.B hakkında “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni aşağılama” suçlamasıyla işlem başlattı.

VİDEONUN İÇERİĞİ

Söz konusu videoda Taylan, Tarlabaşı’nda çay içmek için bir çay ocağına yöneliyor. Önce ekipteki çalışma arkadaşlarına çay teklif eden Taylan, çay ocağına girmek üzereyken içeriden “Kameraları kapatın, hayır abi gelmeyin” şeklinde sesler yükseliyor. Bunun üzerine Taylan ve beraberindeki ekip, çay ocağına girmekten vazgeçerek yollarına devam ediyor.