Ahmet Nesin hakkında gözaltı kararı
Yazar Ahmet Nesin hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' gerekçesiyle gözaltı kararı verildi. Nesin hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Kaynak: AA
Sosyal medya hesabından yayınladığı videoda "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği gerekçesiyle yazar Ahmet Nesin hakkında, yakalama kararı çıkarıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ahmet Nesin'in 27 Aralık'ta sosyal medya hesabından yayınlanan videoda, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu oluşturacak söz ve beyanlara yer verildiği belirtildi.
Savcılıkça Nesin hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi.
2016'da yurt dışına çıktığı belirlenen Nesin hakkında Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince yakalama emri çıkarıldı.