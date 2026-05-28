Ahmet Nur Çebi, Altay'ı satın alabilir

Altay'da sezonun tamamlanmasının ardından kulübün geleceğine ilişkin belirsizlik sürüyor.

Geçtiğimiz yıl yapılan kongrede yönetime şirketleşme yetkisi verilmesine rağmen uygun yatırımcı bulunamaması nedeniyle şu ana kadar somut bir adım atılamadı.

Siyah-beyazlı camiada yaşanan gelişmelerin ardından, eski Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi’nin yeniden Altay'ı satın almak için temas kurduğu öne sürüldü.

İddiaya göre Ahmet Nur Çebi, 6 Haziran’da İzmir’e giderek kulüp başkanı Sinan Kanlı ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Tarafların daha önce de iletişim halinde olduğu ancak şu ana kadar resmi bir adım atılmadığı belirtilirken, yapılacak görüşmenin kulübün geleceği açısından önem taşıdığı ifade edildi.

Öte yandan İzmir temsilcisinin kısa süre önce yaklaşık 1 milyar TL borcu bulunduğu açıklanmıştı.