Ahmet Özer: 1 gün, 1 saat bile tutsak edilmemin izahı edilebilir bir tarafı yoktur

Tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, X hesabı üzerinden paylaşım yaparak, 30 Ekim 2024’te “örgüt üyeliği” suçlamasıyla haksız ve hukuka aykırı biçimde tutuklandığını hatırlatarak, 14 Temmuz 2025’te bu dosyadan tahliye kararı verilmesine rağmen serbest bırakılmadığını ifade etti.

Paylaşımında, özgürlüğüne kavuşmasının engellendiğini belirten Özer, “Bu dosyadan tahliye olacağımı görenler, ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçlamasıyla 20 Ocak 2025 tarihinde hakkımda ikinci bir tutuklama kararı vermişlerdi. Bu nedenle örgüt üyeliği doesensyasından 14 Temmuz tarihinde tahliye olsam da ‘yedekleme’ amacıyla verilen bu ikinci tutuklama sebebiyle özgürlüğüme kavuşamadım” dedi.

Özer, bu ikinci dosyaya ilişkin iddianamenin 9 ay sonra, 5 Kasım 2025’te İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildiğini belirterek, “İddianamede benim ihaleye fesat karıştırdığıma dair tek bir eylem, tek bir beyan, isnat ve somut delil yok” dedi.

Sayıştay ve İçişleri Bakanlığı uzmanlarının hazırladığı bilirkişi raporlarında adının şüpheli olarak dahi geçmediğini söyleyen Özer, lehine olan bu raporların iddianameye alınmadığını dile getirdi. Ayrıca rüşvet iddiasından da takipsizlik kararı verildiğini açıkladı.

Tahliye beklentisini dile getiren Özer, “Türkiye’nin en iyi ceza hukuku profesörleri ve avukatlarının da söylediği gibi, artık değil 1 gün, 1 saat bile tutsak edilmemin izah edilebilir bir yanı yoktur. Hukukun ve adaletin tecelli edeceğine inancım tamdır” dedi.