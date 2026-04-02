Ahmet Özer, BirGün TV'ye konuştu: 6 aydır dışarıdayım, neden hâlâ koltuğumda kayyum oturuyor?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davasının duruşmasının görüldüğü Silivri'de BirGün TV'ye konuşan seçilmiş Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "6 aydır dışarıdayım, neden hâlâ koltuğumda kayyum oturuyor? Halk bana 'Başkanım ne zaman döneceksiniz?' diye soruyor. Bahçeli’nin 'Ahmetler makama' çıkışının gereği yerine gelmeli. Gelmezse sürece olan inanç düşer" dedi.

Özer, şunları kaydetti:

"Daha çok Esenyurt’un seçilmesinin nedeni, hem bu büyüklüğe sahip olması hem de benim orada seçimi kazanmış olmamdı. Ayrıca Kürt olmam da etkiliydi. Beni terör örgütü üyeliğiyle suçlayarak önce tutukladılar; “git içeri gir” dediler. Belediyeye ise suçumun ne olduğuna sonra bakacaklarını söylediler. Suçlayabilecekleri somut bir şey bulamayınca da terör örgütü iddiasına sarıldılar.

Evet, bunun arkasında başka amaçlar da vardı. Hem CHP’nin içini karıştırmak hem de o dönemde, biliyorsunuz, 22 Ekim’de Devlet Bahçeli’nin yaptığı çağrının tabanda yarattığı reaksiyona bir cevap vermek istediler. “Bakın, biz mücadele ediyoruz” diyerek kendi tabanlarını konsolide etmeye yönelik bir hamleydi bu. Ancak ortada bomboş bir dosya vardı. Hatta İsmail Saymaz ve Barış Terkoğlu’nun yazdıklarına göre bu dosya önce dönemin başsavcısı Şaban Bey’in önüne götürülüyor; o da “Ben böyle bir dosyayla soruşturma açamam” diyor. Bunun üzerine görevden alınıyor. Sonrasında, biliyorsunuz, şu anki Adalet Bakanı göreve geldi ve bu süreç benimle başladı. Ardından Beşiktaş ve Beykoz’la devam etti, 19 Mart’ta ise Sayın Ekrem İmamoğlu’na kadar uzandı ve hâlâ devam ediyor."

"SOMUT ADIM ATILMASI GEREKİYOR"

Zafer Arapkirli'nin "Sözünüzü kesiyorum. Sizin özelinizde, Sayın Bahçeli’nin 'iki Ahmet görevlerine dönmelidir' çağrısının akıbeti ne oldu? Bunu merak ediyorum" sorusunu yanıtlayan Ahmet Özer, şu ifadeleri kullandı:

"Bu çok önemli ve kritik bir soru. Şimdi, Zafer Bey, etrafımız adeta bir ateş çemberine dönmüşken ve bir barış süreci yürütülüyorken—ki ben bu sürecin başarıya ulaşmasını istiyorum, çünkü bunu Türkiye için tarihi bir fırsat olarak görüyorum—Cumhurbaşkanı da “iç cepheyi güçlendirelim” çağrıları yapıyor. Bu önemli; çünkü bir ülkenin gücü sadece tankı topu değil, kendi içinde barışık olmasıdır. Bu süreç de böyle bir fırsat sunuyor.

Ancak bununla ilgili somut adımlar atılması gerekiyor. Çünkü yaklaşık bir buçuk yıldır toplum bekliyor. 'Madem bu süreci yürütüyorsunuz, neden somut bir adım yok?' diye bize soruyorlar; meydanlarda da aynı sorular yöneltiliyor. Üstelik bu sürecin en önemli aktörlerinden biri olan Sayın Bahçeli, benim ve Ahmet Türk’ün görevlerimize iade edilmesi gerektiğini sembolik olarak defalarca dile getirdi. Fakat bunun gereği henüz yerine getirilmiş değil."