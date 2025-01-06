Ahmet Özer'den Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru

Görevden alınan, tutuklanan ve yerine kayyum atanan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in avukatları, tutukluluk süreci ile ilgili Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuruda bulundu.

Özer'in avukatları Hasan Sınar ve Hüseyin Ersöz, AYM binası önünde açıklamada bulundu.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre; Avukat Hasan Sınar, "Biz artık bu haksız hukuksuz sürecin bir an önce sonlandırılmasını talep ediyoruz. Müvekkilimiz hakkında 2.5 aydır bir iddianame düzenlemesi talebimiz hala yerine getirilmedi. Savcılık makamının bir an önce bu iddianameyi düzenleyerek bize bağımsız ve tarafsız Türk yargısının önünde müvekkilimizin hakkını savunabilme haklarını savunabilme imkanını sunmasını bekliyoruz" dedi.

'AYM, ÖZGÜRLÜK HAKKI İHLALİNİ SONLANDIRMALI'

Hüseyin Ersöz ise, şunları kaydetti:

"Buradaki süreç haksız bir gözaltı arkasından hem belediye hem evinde hem de aracında yapılan hukuksuz arama faaliyeti ve ardından gelen tutuklama ile şekillenmişti. Bunun devamında özellikle tutukluluk halinin devamı incelemelerinin hukuksuz değerlendirildiğine dair bir takım başvurularımız oldu. Tüm bu süreç aslında temel itibarıyla haksız ve hukuksuz olarak değerlendirebileceğimiz temel hak ve özgürlüklerin ihlal edildiği bir sürece evrilmiş durumda. Bugün burada olmamızın sebebi anayasa ve uluslarası sözleşmelerle güvence altına alınan temel insan haklarının ihlallerinin gündeme getirilmesi ve AYM tarafından bu konuyla ilgili bir karar verilmesi talebimizdir.

Temel talebimiz öncelikli olarak bu incelemenin yapılması ve devam eden özgürlük hakkı ihlalinin sonlandırılması için gerekli kararı ve adımları atması noktasındadır."