Ahmet Özer'den Bahçeli'nin çağrısına yanıt: Bu sözlerin muhatabı iktidar

Yerine kayyum atanan Esenyurt'un seçilmiş Belediye Başkanı Ahmet Özer, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Ahmet'ler makamlarına oturmalı" çağrısı hakkında açıklama yaptı.

Kent uzlaşısı davasında tutuklanan ve yaklaşık 1 sene hapis yattıktan sonra 'terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkûm edilen Ahmet Özer, Bahçeli'nin çağrılarının değerli olduğunu söyledi.

Bahçeli'ye teşekkür eden Ahmet Özer, "Barış sürecinde bu adımların demokratikleşme açısından çok kıymetli olacağını tekrar belirtmek istiyorum" dedi.

"SÖZLERİN MUHATABI İKTİDAR"

Adım atması gerekenin iktidar olduğunu vurgulayan Ahmet Özer, şunları kaydetti:

"Biliyoruz ki bu sözlerin muhatabı iktidardır. Gelinen noktada komisyonda ortaklaşılan ve özellikle yasal düzenleme bile gerektirmeyen bu adımların bir an evvel atılması barışın toplumsallaşması ve demokratikleşme yolunda kamuoyunun en büyük beklentisidir."