Ahmet Özer'den Bahçeli'nin çağrısına yanıt: Bu sözlerin muhatabı iktidar
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Ahmet'ler makamlarına oturmalı" çağrısı hakkında açıklama yapan Ahmet Özer, sözlerin muhatabının iktidar olduğunu belirterek "Yasal düzenleme bile gerektirmeyen bu adımların bir an evvel atılması barışın toplumsallaşması ve demokratikleşme yolunda kamuoyunun en büyük beklentisidir" dedi.
Yerine kayyum atanan Esenyurt'un seçilmiş Belediye Başkanı Ahmet Özer, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Ahmet'ler makamlarına oturmalı" çağrısı hakkında açıklama yaptı.
Kent uzlaşısı davasında tutuklanan ve yaklaşık 1 sene hapis yattıktan sonra 'terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkûm edilen Ahmet Özer, Bahçeli'nin çağrılarının değerli olduğunu söyledi.
Bahçeli'ye teşekkür eden Ahmet Özer, "Barış sürecinde bu adımların demokratikleşme açısından çok kıymetli olacağını tekrar belirtmek istiyorum" dedi.
"SÖZLERİN MUHATABI İKTİDAR"
Adım atması gerekenin iktidar olduğunu vurgulayan Ahmet Özer, şunları kaydetti:
"Biliyoruz ki bu sözlerin muhatabı iktidardır. Gelinen noktada komisyonda ortaklaşılan ve özellikle yasal düzenleme bile gerektirmeyen bu adımların bir an evvel atılması barışın toplumsallaşması ve demokratikleşme yolunda kamuoyunun en büyük beklentisidir."
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli barış sürecini başlatan siyasi zemini oluşturmuş ve tamama ermesinin önemini büyük bir tutarlılıkla vurgulamaktadır. Bu bağlamda birçok kez kayyım uygulamasına son verilmesi talebini “Ahmetler görevlerine dönsün”…— Ahmet Özer (@profdrahmetozer) February 25, 2026