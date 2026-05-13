Ahmet Özer'den Esenyurt halkına çağrı

Görevden alınan ve yerine kayyum atanan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Esenyurt’ta “Barış ve Kardeşlik Köprüsü”nün açılışına Esenyurtluları açılışa davet etti.

CHP'li belediyelere yönelik ilk operasyon sonucu görevden alınan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Özer, paylaşımda, 15 Mayıs’ta İBB Başkanvekili Nuri Aslan’la birlikte "Barış ve Kardeşlik Köprüsü”nün açılışını gerçekleştireceklerini duyurdu.

Özer yaptığı paylaşımda "Değerli halkımız, 15 Mayıs günü saat 14.30’da Barış ve Kardeşlik Köprüsünün açılışını İBB Başkanvekilimiz Sayın Nuri Aslan ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Bütün Esenyurt halkını bu açılışa bekliyorum" sözlerine yer verdi.