Ahmet Özer'den hapis cezasına tepki: Bu sürece büyük bir darbe vurdular

"Kent uzlaşası" soruşturması kapsamında tutuklanan ve geçtiiğimiz aylarda tahliye edilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "İçerideyken barışa destek verememekten üzülüyordum. Dünkü davayla bu sürece büyük bir darbe vurdular. Ellerinde bu dosya ile ilgili bizi suçlu görecek hiçbir şey yok" dedi.

Özer, tutuklanmasına ve yerine kayyım atanmasına gerekçe olarak gösterilen “kent uzlaşısı” kapsamında 'örgüt üyeliği' suçlamasıyla yargılandığı davada dün Silivri’de 4. kez hakim karşısına çıktı. 14 Temmuz 2025 tarihinde görülen duruşmasda Özer hakkında tahliye kararı veren İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, dünkü davada 'örgüt üyeliği' suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Karar kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Özer, bugün İstanbul'da yaptığı açıklamada, mahkemenin hapis cezasına kararına sert sözlerle tepki gösterdi.

Süreç hakkında konuşan Özer, İçerideyken barışa destek verememekten üzülüyordum. Dünkü davayla bu sürece büyük bir darbe vurdular. Ellerinde bu dosya ile ilgili bizi suçlu görecek hiçbir şey yoktu" dedi.

"TAZİYE TELEFONUNDAN SUÇ ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hukuktan başka sığınacak dalımız yok. Ama hukuk bugün siyasallaşmış durumda. Bir taziye telefonundan suç çıkarmaya çalışıyorlar. Her gün taziye için görüşmeler yapıyorum. Ben çıktıktan sonra 100 binden fazla insan aradı telefonla, ben onlara GBT mi yapacağım? Böyle bir mantık olmaz. Bunu halkın vicdanına havale ediyorum.

Rojda Şenses burada şarkı söyledi diye ben örgüt üyeliğinden suçlanıyorum. Bu festivali Esenyurt Kaymakamı Sayın Fatih Çobanoğlu ile birlikte açtık. 10 gün devam etti. Bu büyük ve 40 bin civarında insanın katıldığı konserde 3-5 kişi Öcalan adına slogan atmış. Ben hiç duymadım, kaldı ki atmış olabilirler. Bundan ben mi sorumlu oluyorum."