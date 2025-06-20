Ahmet Özer'den İmamoğlu'nun avukatının tutuklanmasına tepki: "Savunma hakkı engellenemez"

Ahmet Özer,, Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın tutuklanmasını 'savunmayı susturma girişimi' olarak nitelendirdi ve Pehlivan'ın serbest bırakılmasını istedi.

Özer'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Savunma hakkı engellenemez. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan’ın tutuklanması, savunmayı susturma ve siyaset üstü bir mesleği cezalandırma girişimidir. Avukatlık suç değildir. Avukat hedef alınamaz. Ve unutulmamalıdır ki ekmek gibi, su gibi, nefes gibidir, avukat. O tehlikedeyse insanlık tehlikede demektir. Av. Mehmet Pehlivan derhal serbest bırakılmalıdır." ifadesini kullanıldı.