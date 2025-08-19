Ahmet Özer'den komisyon değerlendirmesi: "12 metrekarelik hücrede de olsam, umutluyum"

Yaklaşık 10 aydır Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

bianet'ten Ayşegül Başar'ın haberine göre, tutuklu Ahmet Özer komisyona ilişkin, "Hapiste ve 12 metrekare bir hücrede bile olsam süreci takip ediyorum, umutluyum" ifadelerini kullandı.

"Kürt sorunu çözülmez ise barış da gerçekleşemez" diyen Özer, "Barışın gerçekleşmesinin vazgeçilmez koşulu demokratikleşmedir. O yüzden sürecin sadece ‘Terörsüz Türkiye’ değil ‘Demokratik Türkiye’ olarak ele alınması gerekliliğini sürecin en başından beri belirttim" dedi.

BAHÇELİ'YE 'ADIM ATIN' ÇAĞRISI

Ahmet Özer, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye çağrıda bulunarak şunları kaydetti:

"Hukuk güvenliği ve hukuka güvenin tesisi için çıkışları son derece önemli ve kıymetli buluyorum. Ancak söylemler yeterli değil, bu söylemlerin fiilen hayata geçirilmesidir önemli olan. Dolayısıyla bu söylemlerin muhatabı olan ortaklarının sözün söz olarak kalmaması için uygulamaya geçmesi gerekir. Uygulamayı yapacak olan hükümet olduğuna göre bu sözlerin muhatabı AKP ve Erdoğan’dır. O halde onların gereğini yapması için MHP bu konuda adım atmalı."

"CHP ÇEKİLİRSE MEŞRUİYET AZALIR"

İBB'ye yönelik operasyonlara değinen Özer, "Operasyonlar Bahçeli’nin söyleminin tam zıttı hareket acaba Bahçeli'ye bir cevap mı? Öyle ya, Bahçeli operasyonları bitir, yargılamaları hızlandır dediğinin sabahında operasyon oluyorsa bunu nasıl okumak gerekir?" ifadelerinin kullanarak şöyle devam etti:

"Halbuki bunu oturup konuşabilirler. Yoksa AKP, CHP’yi komisyondan çekilmeye mi zorluyor? O zaman da komisyonun meşruiyeti azalır atacağı adımlar, yapacağı işler halkta karşılık bulmaz, baş tutmaz. AKP acaba bir taraftan bunu yaparken bir taraftan da o hesabı mı yapıyor? Süreç istediği oy sonucunu doğurmazsa 7 Haziran 2015 te yaptığı gibi tekrar başa mı döneriz? Umarım öyle olmaz, Türkiye’ye yakaladığı bu fırsatı heba etmez. Ama bu soruların da cevabı süreci doğru okumak ve ilerletmek için oldukça elzem."