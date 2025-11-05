Ahmet Özer'e 'rüşvet almak' suçlamasından takipsizlik: Gerekçesi açıklandı

Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında "rüşvet almak" suçlaması yöneltilen tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e verilen takipsizlik kararının gerekçesi belli oldu.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Aziz İhsan Aktaş İddianamenin kabulüne karar verdi. İddianamede, Ahmet Özer'in 2 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma" ve 2 farklı fiilden "özel belgede sahtecilik" suçlarından 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

'RÜŞVET ALMAK' SUÇLAMASINDAN TAKİPSİZLİK

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında 'rüşvet almak' suçlamasından verilen takipsizlik kararının gerekçesi ise açıklandı.

Takipsizlik kararının gerekçesi şu şekilde: "Şüpheli Aziz İhsan Aktaş'ın, kendisine ait Bilginay firmasının Esenyurt Belediyesi' nde 2024 yılında aldığı ihalede ihale sürecinde görevli memurlar , başkan ve başkan yardımcılarına rüşvet verdiği iddia edilmiştir. Şüpheliler alınan savunmalarında suçlamaları kabul etmediklerini beyan etmiştir. Soruşturma kapsamında atılı suçu işlediklerine dair dava açmaya yeterli delil elde edilememiş, iddialar soyut nitelikte kalmıştır."