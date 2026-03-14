Ahmet Özer göreve iade için başvurmuştu: Mahkeme kararını açıkladı

İstanbul 9. İdare Mahkemesi, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in görevinden uzaklaştırılmasına ve yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un kayyum olarak atanmasına ilişkin işlemin iptali talebini reddetti.

İstanbul 9. İdare Mahkemesinin 6 Şubat'ta verdiği kararda, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Özer hakkında kent uzlaşısı davasından 6 yıl 3 ay hapis cezası verildiği hatırlatıldı.

KAYYUM ATAMASINDA "HUKUKA AYKIRILIK YOK" KARARI

Kararda, Ahmet Özer'in söz konusu işlemin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle İstanbul 9. İdare Mahkemesi'nde dava açarak görevden uzaklaştırma kararının iptalini talep ettiği belirtildi.

Davanın reddine hükmedilen idare mahkemesinin kararında, Esenyurt Belediyesi'ne Can Aksoy'un kayyum olarak atanmasına dair işlemde 'hukuka aykırılığın bulunmadığı' kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kent uzlaşısı kapsamında açılan davada tutuklanmıştı.

Bu süreçte İçişleri Bakanlığı tarafından Özer görevden uzaklaştırılmış ve Esenyurt Belediyesi'ne Can Aksoy kayyum olarak atanmıştı.

Davayı 23 Ocak'ta karara bağlayan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Özer'in "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetmişti.