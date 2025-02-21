Ahmet Özer hakkında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı

İstanbul'da "PKK üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer hakkında hazırlanan iddianamede, Özer'in PKK tarafından formüle edildiği iddia edilen "kent uzlaşısı" stratejisi kapsamında gerçek siyasi görüş ve görüntüsünü gizlemek amacıyla Esenyurt Belediyesi'nde görevlendirildiği savunuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Özer hakkında hazırlanan iddianamenin detaylarına ulaşıldı.

İddianamede, örgütün (PKK) varlığını sürdürebilmesi ve temel amacı olan "demokratik özerkliği" hayata geçirebilmesi için "insan kaynağı ve finansal destek gibi iki temel devamlılığa ihtiyacı olduğu" ifadelerine yer verildi.

"ÖZERKLİK SİSTEMİ KURULMAK İSTENDİ"

"Kent uzlaşısı" teorisinin PKK yönetimince yapıldığı, demokratik özerklik sisteminde bazı alanlarda uygulanacak formül olduğu savunulan iddianamede, uzlaşının doğu illerinde yerel yönetimlerin kazanılarak özerklik sisteminin kurulması, batı illerinde ise Kürt nüfusun özerklik sistemine benzer bir sistemle yerel yönetimlere dahil edilmesi çerçevesinde oluşturulduğu iddia edildi.

İddianamede, "'kent uzlaşısı' formülünün DEM Parti üstü bir örgütlenme sistemi olduğu, özellikle Halkların Demokratik Kongresi (HDK) gibi oluşumların, örgütün tabanını geliştiren ve yöneten esas kurumlar olduğunun anlaşıldığı" ifadelerine yer verildi.

İLÇE BELEDİYELERİNE YÖNELİK OPERASYONLAR

İddianamede, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür, Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Bülent Kaygun, Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül, Fatih Belediye Meclis Üyesi Güzin Alpaslan, Tuzla Belediye Meclis Üyesi Hasan Özdemir, Adalar Belediye Meclis Üyesi Nesimi Aday, Şişli Belediye Meclis Üyesi Sinan Gökçe ve Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi Turabi Şen'in 11 Şubat'ta gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alındığı ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandığı da hatırlatılarak, bu isimlerin Ahmet Özer gibi örgüt faaliyeti kapsamında belediyelerde görev almalarının sağlandığı iddia edildi.

Özer'e yönelik yapılan iletişim dinlemesi neticesindeki HTS kayıtlarına değinilen iddianamede, 23 Kasım 2023 ve 23 Ocak 2024 arasındaki görüşmelerde 135 "suç unsuruna" rastlandığı savunuldu.

AHMET ÖZER HAKKINDA GİZLİ TANIĞIN İFADESİ İddianamede, "Hermes" isimli gizli tanığın ifadesinde, Özer'in örgütün Avrupa yapılanmasında görevli üst düzey örgüt mensubu Cemal Kavak ile Esenler'deki bir evde görüşerek örgüt faaliyetleri nedeniyle ceza alan bir akrabasının yurt dışına kaçırılması için yardım istediğini söylediği aktarıldı. Yine burada örgütün güncel KCK yürütme konseyi üyeliğini yürüten Zübeyir Aydar ile görüntülü konuşması sırasında Kavak'ın, Özer'i "Değerli bir dostumdur, bizdendir, aktif bir şekilde çalışmalarımızı yürütmektedir" şeklinde tanıttığını dile getirdiği bildirildi. Görüntülü görüşmeden sonra Kavak'ın, Özer'e kırsal faaliyetlere katılacak hücre evlerinde bulunan gençlerin bir kısım maddi ihtiyaçları olduğunu söyleyerek para talep ettiği, Özer'in de iş adamı tanıdıklarının olduğunu ve kendisinin de buna katkı sunacağını söylediği gizli tanığın ifadesinde yer aldı. Birkaç gün sonra Özer'in Kavak'ın evine gelerek yüklü miktarda parayı kendisine teslim ettiğini iddia eden gizli tanık, kendisinin yaklaşık 5 yıllık asgari ücrete denk gelen parayı bizzat sayanlardan biri olduğunu anlattı. Gizli tanığın ifadesinde, bu para ile Lice, Van ve Mardin Nusaybin üzerinden ayrı ayrı olmak üzere 10'a yakın örgüt mensubunun kırsal alana gönderildiği, paranın bir kısmının ulaşım ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak için örgüt mensuplarına verildiği belirtildi.

"GERÇEK SİYASİ GÖRÜŞ VE GÖRÜNTÜSÜNÜ GİZLEDİ"

İddianamede, Özer'in "KCK Türkiye Masası"nın siyasal ve toplumsal alan yapılanmasında faaliyet gösterdiği öne sürülerek şunlar kaydedildi:

"Örgütün kendilerinin tabiriyle Kuzey Kürdistan bölgesi haricinde büyükşehirlerde belediyeler vasıtasıyla toplumsal alan faaliyetleri kapsamında finans sağlanması, örgüt mensuplarının ve ailelerinin barınma vesaire ihtiyaçlarının karşılanması amacında olduğu, 2024 yerel seçimleri öncesinde terör örgütü yöneticilerinden KCK'nın sözde yöneticisi Duran Kalkan'ın HDP çatısı altında ittifak kurulması yönünde talimatı doğrultusunda DEM Parti tarafından 'kent uzlaşısı' siyasal söylemi faaliyete geçirildiği anlaşılmış, tanık beyanları özellikle dosya kapsamında ortaya koyulan diğer delillerle de desteklenerek tarafımızca muteber görülmüştür."

Ahmet Özer'in örgütün üst düzey yöneticileri tarafından açıklanan "kent uzlaşısı" stratejisi kapsamında mevcut siyasi konjonktürden de faydalanarak gerçek siyasi görüş ve görüntüsünü gizlemek amacıyla batı illerinde bulunan belediyelerden Esenyurt Belediyesinde görev almak üzere görevlendirildiği iddia edilen iddianamede, Özer'in siyasi tutum ve davranışlarının üst düzey örgüt yöneticilerinin talimatına göre şekillendiği savunuldu.

"KENDİSİNİN ÖCALAN'IN TALİMATIYLA ADAY YAPILDIĞI SÖYLENİYORDU"

İddianamede, Özer'in örgütle ilgili bağına yönelik olarak bilgi vermek üzere savcılığa başvuran ve bu yönde tanıklık yapmak istediğini beyan eden Hicran Berna Ayverdi'nin ifadesine de yer verildi.

Ayverdi ifadesinde, Özer'i 1998'de Demokratik Halk Partisi (DEHAP) içerisinde faaliyet yürüttüğü zamanlardan tanıdığını, akademisyen olarak bildiğini ve Özer'in partinin il başkanlığı binasındaki toplantılara sürekli geldiğini kaydetti.

Özer'in PKK ideolojisi doğrultusunda tarihsel, sosyolojik ve siyasetle ilgili konularda parti mensuplarına seminer verdiğini anlatan Ayverdi, ifadesinde şunları aktardı:

"Seminerlerde o dönem Kürdistan tarihi, devlet politikalarının sebep olduğu göç olgusu, faili meçhul cinayetler, terör örgütünün faaliyetlerinde nasıl örgütlenme yapılacağı şeklindeki konulardan bahsettiğini net olarak hatırlıyorum. Özer, 2004 yılında Mersin Toroslar'dan belediye başkan adayı olmuştu. O dönem terör örgütü güdümünde faaliyet gösteren legal parti kendi adı altında değil SHP adı altında yerel seçimlere girmişti. Ahmet Özer de SHP adı altında seçime girdi. Parti içerisindeki arkadaşlarla konuşmalarımızda kendisinin doğrudan Abdullah Öcalan'ın talimatıyla aday yapıldığı söyleniyordu. Bunu net olarak hatırlıyorum."

MASAK RAPORU

İddianamede yer alan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre, Özer'in haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan işlem gören kişilere çeşitli miktarda para aldığı ve gönderdiğinin belirlendiği kaydedildi.

Raporda, Özer'in hesabına 29 Mart 2024'te karşı tarafı bilinmeyen ancak "efektif yatan Muhammed Sertaç Özçoban talimatla yatıran" işlem açıklamasıyla o dönemki kur ile 1 milyon 289 bin 480 lira para girişi olduğu belirtildi.

İddianamede, Özer'in örgütle süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk arz edecek şekilde organik bağ kurarak örgüt üyesi olduğu anlatılarak "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi.

Ağır Ceza Mahkemesinin iddianame üzerindeki incelemesi sürüyor.