Ahmet Özer hakkında ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçlamasıyla tutuklama talebi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, ihaleye fesat karıştırma suçundan da tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini manipüle ettiği iddia edilen yapıya yönelik soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasının ardından, söz konusu soruşturmada adı geçen Ahmet Özer de ifade verdi.
Görevden uzaklaştırılan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla da tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Daha önce "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla başlatılan soruşturmada tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Özer, "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılmıştı.