Ahmet Özer hakkında ikinci soruşturma

Tutuklanarak cezaevine gönderilen ve yerine kayyum atanan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında 'terörizmin finansmanı' iddiasıyla yeni bir soruşturma daha başlatıldı.

Gazeteci İsmail Saymaz, soruşturma kapsamında mali yönden inceleme yürütüldüğü belirtti.

Özer'in tutukluluğunun beklenen uzun sürebileceğini de kaydeden Saymaz, şunları yazdı:

"Hem kayyum hem İçişleri Bakanlığı müfettişleri hem de Savcı Can Tuncay, mali yönden inceleme sürdürüyor. Özer’in seçildikten sonra verdiği ihaleler gözden geçirilerek, kaynakları örgüte aktarıp aktarmadığı araştırılıyor.

Ayrıca işe alımlarda, ‘Değer Ailesi’ diye tanımlanan, aile yakınları PKK’da olanlara öncelik verilip verilmediği üzerinde duruluyor. Esenyurt’un ardı mutlaka gelecek. Geçen günkü yazımda belirttiğim üzere Esenyurt’tan Saraçhane’ye tünel kazıldığını düşünüyorum."