Ahmet Özer hakkında tahliye kararı: İBB dosyası nedeniyle cezaevinde kalacak

Esenyurt Belediye Başkanı seçildikten 7 ay sonra gözaltına alınıp tutuklanan ve yerine kayyum atanan Ahmet Özer, 'kent uzlaşısı' olarak bilinen dosya kapsamında bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Mahkeme, Özer'in 'PKK/KCK üyesi olmak' suçlamasıyla yargılandığı davada tahliye kararı verdi. Ancak İBB dosyasındaki tutukluluğu süren Özer, cezaevinde kalmaya devam edecek.

DURUŞMADA NELER YAŞANDI?

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Cezaevi'nin karşısındaki salonda yapılan duruşmaya Ahmet Özer de katıldı.

Duruşmayı, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Dilek Kaya İmamoğlu ile bazı partililer de izledi.

Duruşma, saat 10.00'da başladı.

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Duruşmada dinlenen tanıklardan biri, CHP 38. Olağan Kurultayı’na yönelik davada da tanık olarak ismi geçen eski CHP Muş Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır oldu.

Kamuoyu araştırmacısı olduğunu öne süren Çakır, 'doğu illerinde halkla yaptığı konuşmalarda Ahmet Özer'in örgüt üyesi olduğunun konuşulduğunu' ifade etti. Çakır, 'örgüt üyeliğinin göstergesi' olarak ise "Bizim bölgede söyleyişte farklılık oluyor. Özer 'Pekeke' diyor, biz 'Pekaka' diyoruz. Örgüt üyeliği buradan yeterince belli oluyor" ifadelerini kullandı.

"'MECZUP' OLARAK BİLİNİR"

Tanık beyanının ardından Çakır'ın iddiasına yanıt veren Ahmet Özer ise “Erkan Çakır kamuoyunda meczup olarak bilinen biridir” dedi.

SAVCI, TUTUKLULUĞUN DEVAMINI İSTEDİ

Tanık beyanlarının alınmasının ardından savcı, Özer'in tutukluluğunun devamı yönünde mütalaa verdi ancak mahkeme, Özer'in bu dosyadan tahliyesine hükmetti.

Esenyurt'un seçilmiş belediye başkanı Özer, ilk olarak tutuklandıktan 7 ay sonra hakim karşısına çıkmış ve tutukluluğunun devamına karar verilmişti.

Ahmet Özer 30 Ekim'de tutuklanmıştı.

"ESENYURT'UN İRADESİ ESENYURT'A GERİ DÖNMELİ"

Kararın ardından cezaevi önünde konuşan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın şunları söyledi:

"Şunu gördük ki 8.5 aydır tutuklu olan belediye başkanı var ve bu davanın hiçbir hukuki temeli yok. 30 Ekim'de gözaltına alınmasının ardından belediyeye kayyum atanmıştı. 10 yıldan fazla süre önce bir kişiyle yaptığı telefon görüşmeleri soruldu. 30 Ekim'den bu yana Ahmet Özer tutuklu, Esenyurt Belediyemiz kaymakam tarafından yönetiliyor. Bu dava tümüyle çökmüştür. Demokrasiye, adalete, CHP'ye inanan tüm arkadaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Yürütülen süreç tamamiyle siyasidir. Mesele Ahmet Özer ile bitmiyor. Esenyurt'u haksız hukuksuz şekilde kaymakam ve 3 encümen yönetiyor. Esenyurt'un iradesi Esenyurt'a geri dönmelidir. Biz buradan onlarca yıldır Silivri'deki kumpas davalarının tanığı olup yurttaşlara seslenmekten bıktık usandık. İçeride başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere bütün belediye başkanlarımızın serbest kalmasını istiyoruz."

"KÜRT BİR YÖNETİCİ OLMAMI HAZMEDEMEDİLER"

Ahmet Özer, iki ay önce görülen duruşmadaki savunmasında "Van'dan gelmiş bir Kürt olarak yönetici olmamı hazmedemeyenler yüzünden buradayım" demişti.

Savcılığın Batı'daki Kürtler ile Doğu'daki Kürtler diye ayrım yaptığını savunan Özer, "Bizi bölücülükle suçlayanlar bölücülük yapıyor. Ben hayatımda suç işlemedim, mahkemeye düşmedim. Yüzlerce öğretmen yetiştirdim, aralarında savcı hakim çıktı. Böyle bir kişiden terörist çıkar mı? Yıllarca üniversitelerde çalıştım. Bunca yıl terör örgütü üyesi olmamışım da şimdi mi olmuşum" ifadelerini kullanmıştı.

FETİ YILDIZ'DAN AHMET ÖZER REFERANSI

Öte yandan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Türkler ile Kürtlerin tarihsel birlikteliğini anlattığı açıklamasında Ahmet Özer'e referans verdi. Ahmet Özer için "Hoca" diyen Yıldız, "Hoca yaşadığımız son 20 yılı da bir dönem saydığı için sayıyı 7’ye çıkarıyor. Bize göre tarihte 6 önemli kesişme noktası bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Yıldız'a yanıt veren Özer ise "Sn. Feti Yıldız'ın bugünki yargılama süreçleri için daha önce yaptığı değerlendirmelerin, ülkemizdeki yargı güvenliği için önemli olduğu kadar yargıya güvenin tesisi için de çok önemli olduğunu belirtmek isterim" dedi.