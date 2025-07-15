Ahmet Özer hakkında tahliye kararı: Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sağkan'dan kayyum açıklaması

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Ahmet Özer hakkında "kent uzlaşısı" davasında verilen tahliye kararının ardından "Kayyum atama işleminin hukuki dayanağı kalmamış olup Belediye Meclisinin bir başkan vekili seçmesi gerekir" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "terör örgütüne üye olmak " suçlamasıyla yargılandığı davada tahliyesine hükmedildi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, X hesabından Özer hakkında verilen tahliye kararı hakkında paylaşım yaptı.

Sağkan, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in 'terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla yargılandığı davada tahliyesine karar verilmiştir. Belediye Kanunu’na göre İçişleri Bakanı’nın bir belediye başkanlığı için doğrudan kayyım ataması, 'terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık' suçları sebebiyle tutuklanması durumu için öngörülmüştür. Haliyle kayyım atama işleminin hukukî dayanağı kalmamış olup Belediye Meclisi’nin bir başkan vekili seçmesi gerekir."