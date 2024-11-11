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Ahmet Özer hakkında yeni soruşturma

Yerine kayyum atanan ve tutuklanan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında yeni bir soruşturma daha başlatıldı.

Güncel
  • 11.11.2024 12:17
  • Giriş: 11.11.2024 12:17
  • Güncelleme: 11.11.2024 12:30
Kaynak: AA
Ahmet Özer hakkında yeni soruşturma

Tutuklanarak cezaevine gönderilen ve yerine kayyum atanan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında "terörizmin finansmanı" suçundan yeni soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca, Özer hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.

Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Özer hakkında savcılık, "terörizmin finansmanı" suçundan yeni bir soruşturma başlattı.

Özer'in 'belediye başkanı olduktan sonraki süreçte belediyeye ait para kaynaklarının terör örgütüne aktarılıp aktarılmadığı' incelenen soruşturmada, 2 İçişleri Bakanlığı müfettişinin görevlendirildiği öğrenildi.

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