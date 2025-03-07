Ahmet Özer hakkındaki iddianame kabul edildi: 15 yıla kadar hapsi isteniyor

Görevden uzaklaştırılan ve yerine kayyum atanan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, soruşturma kapsamında Özer hakkında yapılan teknik takip ve iletişimin dinlenmesine göre, "Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki aramada ele geçirilen dokümanda PKK lideri Abdullah Öcalan ile HDP milletvekillerinden oluşan heyetin görüşmesi sırasında, Ahmet Özer'in de aralarında olduğu bazı akademisyenlerin Demokratik Özerklik projesine katkı sunmak istediğini Öcalan'a ilettikleri" aktarıldı.

Özer hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" sulamasıyla 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, ağır ceza mahkemesine gönderilmişti.

İddianame kabul edildi.