Ahmet Özer, Hatimoğulları ve Bakırhan ile görüştü: "Cumhuriyeti barış ve demokrasi ile mutlaka buluşturacağız"

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, X hesabından yaptığı açıklamada, bugün DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Özer'in paylaşımı şöyle:

“ÜSTÜME DÜŞEN HER SORUMLULUĞU YERİNE GETİREREK GEREĞİNİ YAPACAĞIM”

"Bugün DEM Parti Eş Genel Başkanları Sn. Tülay Hatimoğulları ve Sn. Tuncer Bakırhan ile bir araya geldik. Barış ve demokrasi konusunda Türkiye’nin gelmiş olduğu aşamayı konuştuk ve bundan sonraki süreçle ilgili fikir teatisinde bulunduk. Ben de yıllarını barış ve demokrasiye adamış, Kürt meselesi üzerine çalışmış bir bilim insanı ve siyasetçi olarak bu konuda üstüme düşen her sorumluluğu yerine getirerek gereğini yapacağım. Cumhuriyeti barış ve demokrasi ile mutlaka buluşturacağız."