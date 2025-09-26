Ahmet Özer için yapılan tahliye talebine ret

Görevden uzaklaştıırlan tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında yapılan tahliye talebi İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedildi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Özer’in avukatı Hüseyin Ersöz, mahkemenin kararında ciddi sorunlar olduğunu dile getirdi.

Ersöz, 16 Eylül 2025 tarihinde sundukları tahliye talebine 21 Eylül 2025’te ret yanıtı aldıklarını belirtti. Ancak mahkemenin kararında, dilekçenin içeriğiyle bağdaşmayan bir değerlendirme yapıldığını kaydetti.

"KARARLAR KOPYALA-YAPIŞTIR ŞEKİLDE VERİLİYOR"

“Dilekçemiz açık bir şekilde tahliye talebiydi, buna rağmen kararda ‘itiraz süresi geçti’ ifadesi yer aldı. Bu, dilekçemizin okunmadığını ve kararların kopyala-yapıştır şekilde verildiğini düşündürüyor” dedi.

Avukat Hüseyin Ersöz, hukuki sürece ilişkin endişelerini de paylaştı. Özer hakkında tutukluluğun devamına ilişkin yapılan değerlendirmelerin, bilirkişi raporlarıyla çeliştiğine dikkat çeken Ersöz, "Üç ayrı bilirkişi raporu, Ahmet Özer’in ihaleye fesat karıştırma suçundan sorumluluğu olmadığını ortaya koyuyor. Buna rağmen tahliye talebimizin reddedilmesi ve özgün bir gerekçe sunulmaması, adil yargılama hakkına gölge düşürüyor" ifadelerini kullandı.

Her iki karara da itiraz edeceklerini açıklayan Ersöz, "Gerekçesiz ve standart kalıplarla verilen bu kararlara karşı etkili bir başvuru mekanizmasının olup olmadığına dair ciddi şüphelerimiz var" dedi.

Ersöz'ün X hesabındna yaptığı açıklama şöyle:

"Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer hakkında 16 Eylül 2025 tarihinde bir “tahliye talebinde” bulunmuştuk. Bu tahliye talebimizin 21 Eylül 2025 tarihinde İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedildiğini öğrendik. Kararda, dilekçemiz bir tahliye talebi olmasına karşın “itiraz süresinin geçtiği” şeklinde bir değerlendirmenin de olduğunu gördük. Bu durum “dilekçelerimiz okunmuyor, kopyala-yapıştır kararlar veriliyor” algısının oluşmasına neden olduğunu ifade etmeliyim. Dün akşam ise Ahmet Özer hakkında “duruşma açılarak” bir tutukluluk incelemesi yapıldı. Bu incelemeye müdafiler olarak katılarak ayrıntılı beyanda bulunduk. Ancak İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından “Ahmet Özer’e özgülenmiş bir gerekçe ortaya konulmaksızın” tutukluluk halinin devamına karar verildi. Bu kararların dosyada yer alan 3 bilirkişi raporundaki “Ahmet Özer’in ihaleye fesat karıştırma suçundan sorumluluğu yok” tespitine rağmen verildiğini de belirtmek gerekiyor. Her iki karara da itiraz edeceğiz ancak gerekçesiz, steotip ve bilirkişi raporlarıyla çelişen bu kararlara karşı etkili bir başvuru yolunun kalıp-kalmadığına dair endişimizi de bir kez daha vurgulamak gerekiyor."