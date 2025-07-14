Ahmet Özer ikinci kez hakim karşısında

Esenyurt Belediye Başkanı seçildikten 7 ay sonra gözaltına alınıp tutuklanan ve yerine kayyum atanan Ahmet Özer, bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşma saat 10.00'da başladı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Cezaevi'nin karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, tutuklu Özer de getirildi.

Duruşmayı, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Dilek Kaya İmamoğlu ile bazı partililer de izledi.

Tanık beyanlarının alınmasıyla duruşma devam ediyor.

Esenyurt'un seçilmiş belediye başkanı Özer, ilk olarak tutuklandıktan 7 ay sonra hakim karşısına çıkmış ve tutukluluğunun devamına karar verilmişti.

Ahmet Özer 30 Ekim'de tutuklanmıştı. 'PKK/KCK üyesi olmak' suçlamasıyla 15 yıla kadar hapsi talep edilen Özer'in duruşması öncesi CHP, davanın görüldüğü Silivri'ye çağrı yaptı.

"KÜRT BİR YÖNETİCİ OLMAMI HAZMEDEMEDİLER"

Ahmet Özer, iki ay önce görülen duruşmadaki savunmasında "Van'dan gelmiş bir Kürt olarak yönetici olmamı hazmedemeyenler yüzünden buradayım" demişti.

Savcılığın Batı'daki Kürtler ile Doğu'daki Kürtler diye ayrım yaptığını savunan Özer, "Bizi bölücülükle suçlayanlar bölücülük yapıyor. Ben hayatımda suç işlemedim, mahkemeye düşmedim. Yüzlerce öğretmen yetiştirdim, aralarında savcı hakim çıktı. Böyle bir kişiden terörist çıkar mı? Yıllarca üniversitelerde çalıştım. Bunca yıl terör örgütü üyesi olmamışım da şimdi mi olmuşum" ifadelerini kullanmıştı.

FETİ YILDIZ'DAN AHMET ÖZER REFERANSI

Öte yandan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Türkler ile Kürtlerin tarihsel birlikteliğini anlattığı açıklamasında Ahmet Özer'e referans verdi. Ahmet Özer için "Hoca" diyen Yıldız, "Hoca yaşadığımız son 20 yılı da bir dönem saydığı için sayıyı 7’ye çıkarıyor. Bize göre tarihte 6 önemli kesişme noktası bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Yıldız'a yanıt veren Özer ise "Sn. Feti Yıldız'ın bugünki yargılama süreçleri için daha önce yaptığı değerlendirmelerin, ülkemizdeki yargı güvenliği için önemli olduğu kadar yargıya güvenin tesisi için de çok önemli olduğunu belirtmek isterim" dedi.