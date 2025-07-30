Ahmet Özer'in avukatı Hasan Sınar, MHP'li Feti Yıldız'ı ziyaret etti

9 aydır Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in avukatı Hasan Sınar, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ı ziyaret etti.

İki isim, MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın makam odasında görüştü.

Ziyareti X hesabından paylaşan Sınar, Yıldız'a kitabını verdiğini belirtti ve teşekkür etti.

Sınar, "Sayın Feti Yıldız, hukukçu kimliğiyle özellikle son dönemde evrensel hukuka ve adil yargılanma hakkına ilişkin çok önemli tespitleri ile ülkemizde 'makul çoğunluğun' sesi olarak, siyaset iklimindeki kutuplaşmanın ve irrasyonalitenin aşılmasına değerli katkıları ile ön plana çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Bugün Ankara’da değerli meslek büyüğüm, Milliyetçi Hareket Partisi Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Feti Yıldız’ı (@YildizFeti) ziyaret ettim ve kendisine yeni çıkan kitabımı takdim ettim.

Sayın Feti Yıldız, hukukçu kimliğiyle özellikle son dönemde… pic.twitter.com/4kzanh8gyg — Prof. Dr. Hasan Sınar (@hasansinar_) July 29, 2025

YILDIZ, AHMET ÖZER'İ REFERANS GÖSTERMİŞTİ

Feti Yıldız, Türkler ile Kürtlerin tarihsel birlikteliğini anlattığı açıklamasında, yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'i kaynak göstermişti. Yıldız, iki hafta önce yaptığı paylaşımda Ahmet Özer için 'Hoca' demiş ve "Hoca yaşadığımız son 20 yılı da bir dönem saydığı için sayıyı 7’ye çıkarıyor. Bize göre tarihte 6 önemli kesişme noktası bulunmaktadır" ifadelerini kullanmıştı.