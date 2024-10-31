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Ahmet Özer'in gözaltı anları ve evinde yapılan aramaya ait görüntüler ortaya çıktı

"PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklanan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltı anları ve evinde yapılan aramaya ait görüntüler ortaya çıktı.

Güncel
  • 31.10.2024 12:23
  • Giriş: 31.10.2024 12:23
  • Güncelleme: 31.10.2024 12:31
Kaynak: DHA
Ahmet Özer'in gözaltı anları ve evinde yapılan aramaya ait görüntüler ortaya çıktı

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in görevden uzaklaştırıldığını, yerine kayyum atandığını açıkladı. Bakanlık, İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini duyurdu.

GÖZALTI ANLARI

Ahmet Özer'in Esenyurt'taki evinde gözaltına alındığı anlar ve evinde yapılan aramaya ait görüntüler ortaya çıktı.

Özer gözatına alındıktan sonra Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek sağlık kotrolünden geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi yerleşkesine götürülen Özer poliste tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ahmet Özer, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Silivri Cezaevine gönderildi.

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