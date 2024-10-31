Ahmet Özer'in tutuklanma gerekçesinde sanatçı Rojda detayı: Erdoğan da davet etmiş

Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy atandı.

Ahmet Özer'in tutuklanma gerekçeleri arasında, sanatçı Rojda Şenses'in belediyenin düzenlediği Kardeş Kültürler Festivali'nde konser vermesi de yer aldı.

Rojda olarak bilinen Rojda Şenses'in konserinde atılan Öcalan sloganları da, Özer'e soru olarak yöneltildi.

"SLOGAN ATILDIYSA EMNİYET GÖZALTINA ALSAYDI"

Özer, Rojda'nın konseriyle ilgili ifadesinde şu yanıtı verdi:

"Bir konser yapmışız, bu konseri Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu ile düzenleyip açılışı birlikte yaptık. İlk konseri kaymakam ve eşi ile 46 dernekle birlikte yapıldı. Onlarca sanatçı davet edildi, Rojda'yı hayatımda görmedim o sahne harici, sağda solda şarkı türkü söyleyen birisidir, onlarca kişi davet edilmiş ve ben davet etmedim, oradaki memurlar bu işler ile ilgilendi, kim gelecek ne zaman gelecek memurlar ayarlamıştır. Festivale 450 bin kişi gelmiştir, orada gruplarda 3-5 kişi neyse Öcalan ile ilgili slogan atıldığı söylenmiştir, slogan atıldıysa emniyet gözaltına alsaydı, görmedim, duymadım, görseydim duysaydım müdahale ederdik, koca bir alan, 70 bin - 80 bin kişinin geldiği bir alan, kim ne yapmış nerede ne slogan atmış ben nasıl takip edeyim?"

ERDOĞAN 2010'DA DAVET ETMİŞTİ

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde 20 Şubat 2010'da sanatçılarla yapacağı toplantıya Rojda Şenses de davet edilmişti.

O dönem müzik yaptığı Mezopotamya Kültür Merkezi'nde basın toplantısı yapan Rojda Şenses, çalıştaya katılmayacağını duyurmuşu.