Ahmet Özer'in tutuklanmasına gerekçe yapılmıştı: AKP'li yetkililerin Remzi Kartal ile fotoğrafı gündeme geldi

Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ve yerine kayyum atanan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e yöneltilen suçlamalardan biri, PKK yöneticisi Remzi Kartal ile görüşmesi oldu.

Özer'in, 2014 yılından beri Kongra-Gel Eş Başkanı Remzi Kartal ile toplam 14 kez görüştüğü tespit edildi.

Emniyet'te verdiği ifade de üzerine atılı suçlamaları reddeden Özer, Remzi Kartal görüşmesine yönelik suçlamaya dair "Remzi Kartal Vanlıdır. O, Van milletvekiliydi, aynı aşiret mensubuyuz, yurt dışına çıktıktan sonra irtibatım yoktur, benzer bir ideolojiye ve dünya görüşüne sahip değilim, onun ailesini tanırım Van'dadır. Van'a gittiğimde kendilerine taziye dileklerimi sundum, neredeyse bundan da bir sonuç çıkaracaklar, bunlar insani yaptığımız işlerdir" dedi.

Bir dönem Halkın Emek Partisi'nden (HEP) milletvekilliği de yapan Remzi Kartal'ın çözüm süreci zamanında AKP'li yetkililerle yemekli bir buluşmada bir araya gelmesi sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

Paylaşılan fotoğraflarda AKP'li milletvekili ve şu anki TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman, PYD Eş Başkanı Salih Müslim ve Remzi Kartal'ın aynı masada yemek yediği görülüyor.