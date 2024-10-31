Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki: CHP'li milletvekilleri, TBMM Plan Bütçe Komisyonu'na katılmadı

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda "Silahlı terör örgüte üye olma" suçundan gözaltına alınmasının ardından dün tutuklandı.

Esenyurt Belediyesi'ne ise bu sabah kayyum atandı.

CHP'li milletvekilleri, TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda bugün; TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay'ın bütçelerinin görüşmelerine Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki göstermek için İstanbul'a gitmeleri nedeniyle katılmadı.

TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay'ın bütçesi görüşmeleri, Mehmet Muş Başkanlığı'ndaki Plan Bütçe Komisyonu'nda başladı.

CHP’li milletvekilleri, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından bütçe görüşmelerine katılmadı.

CHP'li vekiller, Ahmet Özer'un tutuklanmasına ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla İstanbul’a gitti.

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NE OLMUŞTU?

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer 30 Ekim'de sabahın erken saatlerinde evine yapılan baskınla gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "PKK/KCK terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alındığı" belirtilmişti.

Özer'in "10 yıldır takip edildiği" de ifade edilmişti.

Başsavcılığın talebi üzerine İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden arama kararı çıkarılmıştı.

Özer, savcılıktaki ifadesinin ardından "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, daha sonra çıkarıldığı mahkemece, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanmıştı.

31 Ekim (bugün) ise Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği belirtilmişti.