Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepkiler sürüyor: CHP'li belediye başkanları İstanbul'a çağrıldı

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in görevden uzaklaştırıldığını, yerine kayyum atandığını açıkladı. Bakanlık, İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini duyurdu.

Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından CHP, Merkez Yönetim Kurulu toplantısını bugün Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda gerçekleştireceğini açıkladı.

Öte yandan bugün saat 16.00'da Esenyurt Belediyesi'nin önünde toplanma çağrısı yapıldı.

CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANLARI DA ÇAĞRILDI

CHP'li tüm belediye başkanları, Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından İstanbul'a çağrıldı.

ANKA'nın aktardığına göre, programlarını iptal edip İstanbul'a hareket eden il ve ilçe belediye başkanları saat 16.00'daki buluşmaya katılacak.