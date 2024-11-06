Ahmet Özer'in tutukluluğuna itiraz edildi
Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi’nde Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutukluluğuna itiraz dilekçesi verildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Kent Uzlaşısıyla seçilen ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'’in tutukluluğuna itiraz edildi.
30 Ekim'de gözaltına alınarak aynı gece çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in avukatı Seraf Özer Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'nde tutukluluğa itiraz başvurusu yaptı.
Avukat Özer'e; Ahmet Özer’in kızı Av. Seraf Özer, CHP İçişleri Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Avukat Murat Bakan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer ve CHP İstanbul il yöneticileri eşlik etti.