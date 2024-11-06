Ahmet Özer'in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

Geçen hafta tutuklandıktan sonra yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutukluluğuna bu sabah yapılan itiraz reddedildi.

31 Mart seçimlerinde yüzde 49 oy alarak başkan seçilen ancak geçen hafta terör örgütü üyeliği suçlamasıyla tutuklanan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutukluluğuna bu sabah itiraz edildi. Özer'in avukatları tarafından sunulan 40 sayfalık dilekçeye ek olarak Prof. Dr. Ali Kemal Yıldız ile Doç. Dr. Tolga Şirin tarafından hazırlanan 38 sayfalık bilimsel mütalaa yer almıştı.

Dilekçede, Özer'in akademik ve siyasi kimliği nedeniyle yoğun iletişim ağı olduğu, yüzlerce kişiyle telefon görüşmesi yaptığı, PKK/KCK'den işlem yapılan 694 kişiyle görüşmediği ifade edildi.

Dilekçede, Özer'in PKK'nin amacını, ideolojisini ve hedeflerini benimsemediği, 10 yıldan fazla süredir CHP üyesi olduğu ifade edildi.

İTİRAZ REDDEDİLDİ

Dilekçeyi değerlendiren 11. Asliye Ceza Mahkemesi, itirazı reddetti. Özer'in avukatları ise itirazları hakkında verilen kararla ilgili kendilerine resmi bir bildirim yapılmadığını belirtti.