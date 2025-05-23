Ahmet Özer'in tutukluluğunun devamına karar verildi

7 ay önce tutuklanan ve bugün ilk kez hakim karşısına çıkan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutukluluğunun devamına karar verildi.

30 Ekim'de tutuklanıp görevden alınan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer 205 gün sonra Silivri'de hakim karşısına çıktı. Duruşma saat 10.00'da başladı. Kimlik tespitinin ardından Özer'in savunmasının alınmasıyla duruşma devam etti.

Mahkeme, savunmalara ve taleplere karşın, Ahmet Özer’in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Dava, 14 Temmuz saat 10:00’a bırakıldı. Ahmet Özer, salondan alkışlar ve sloganlarla çıktı ve yakınları tarafından "Herşey güzel olacak" sözleriyle cezaevine uğurlandı.

ÖZGÜR ÖZEL DE TAKİP ETTİ

Özer bugün Silivri'deki cezaevi duruşma salonunda tutuklanmasının 205. gününde ilk kez hakim karşısına çıkacak. Duruşmayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de aralarında bulunduğu çok sayıda CHP'li ile Özer'in yakınları da takip etti.

Duruşma öncesi bir açıklama yapan Ahmet Özer'in avukatlarından Hüseyin Ersöz, "Algıların değil, 'olguların' tartışıldığı bir gün olacak. Ahmet Özer’in CHP’li olmadığı, kırmızı bültenle aranan R.K.’la görüştüğü, HTS kayıtları, gizli tanık beyanları, hepsi tartışılacak! Bugün açıklamaları muteber kabul edilen R.K. hakında 'kırmızı bülten olmadığı', Ahmet Özer’in CHP üyeliğinin 14 yıl öncesine dayandığı gibi gerçekler dava dosyasına giren evrak üzerinden anlatılacak" demişti.

İMAMOĞLU'NDAN MESAJ

2 aydır cezaevinde bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu da Özer'in bugün görülecek duruşmasıyla ilgili paylaşım yapmıştı.

Yaşananları bir 'hukuk katliamı' olarak nitelendiren İmamoğlu, iddianamede yer alan ifadeleri de hatırlatarak "Türkiye terörün bitmesi ve demokratikleşme yolunda kritik bir süreçten geçerken, 'Batı’daki Kürtlerin yerel yönetimlerde temsil edilmesini'(!) suç sayan kaybetmeye muhtaç zihniyet, Ahmet Özer başkanımızı tam da bu sebeple özgürlüğünden mahrum bırakıyor" demişti.

Özer'in tahliye edilmesi gerektiğini vurgulayan İmamoğlu, "Prof. Dr. Ahmet Özer yıllarını bu ülkede barışın ve kardeşliğin büyümesine adamış saygıdeğer bir bilim insanı ve siyasetçidir. Sayın Başkan’ın kendini feshetmiş bir örgüte dair suçlanması, Terörsüz ve Demokratik Türkiye hedefimize karşı bir saldırıdır. Bu ayıba derhal son verilerek Sayın Başkan’ın tahliye edilmesini ve Esenyurtluların iradesi gereği görevine dönmesini ümit ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

30 Ekim 2024'te evine düzenlenen şafak baskınıyla gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, aynı günün gece yarısı tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Özer'in yerine kayyum atanmıştı.

Avukatlarının tüm itirazlarına rağmen tutukluluğu devam eden Özer hakkında 113 gün sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlanmış, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti.