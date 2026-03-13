Ahmet Özer, kayyuma karşı açtığı davayı kazandı

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, yürütülen bir soruşturma kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmış ve yerine kayyum olarak Can Aksoy atanmıştı. Özer, 11 Kasım 2025'te tahliye edilmişti.

Görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarına maaşlarının üçte ikisinin ödenmesi yasal zorunluluk olmasına rağmen, kayyumun Ahmet Özer'in maaşını yatırmadığı belirlendi. Bunun üzerine Özer'in avukatları konuya ilişkin dava açtı.

AVUKATLARI PAYLAŞTI

Açılan davayı kazanan Ahmet Özer'in avukatları, karar metnini kamuoyuyla paylaştı. Mahkeme kararında şu ifadelere yer verildi:

"Dava konusu davacının görevden uzaklaştırılma kararının devam ettiği 2025 yılı Temmuz ve Ağustos aylarında açıkta geçen süreler için ödenmeyen aylığının 2/3'lük kısmının ödenmemesi işleminin iptaline, davacının yoksun kaldığı özlük ve parasal hak talebinin kabulüne, Davalı idarece davacının yoksun kaldığı parasal haklarının her bir ödemeye ilişkin olarak tahakkuk tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davalı idarelerce davacıya ödenmesine... Kararın tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesine istinaf kanun yolu açık olmak üzere, 12/02/2026 tarihinde oybirliğiyle karar verildi."

Mahkeme, ödenmeyen maaşın faiziyle birlikte ödenmesine hükmederken, kararın İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne taşınabileceğini belirtti.