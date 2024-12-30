Ahmet Özer: Kendimi 'siyasi tutsak' olarak görüyorum

Tutuklanan ve yerine kayyum atanan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, kendisine yönelik suçlamalar için "Bir delinin kuyuya attığı taşı kırk akıllı çıkarmaya çalışıyoruz. Ama gel gör ki bu meselelerde dert anlatmak çok da mümkün olamıyor" dedi.

Gazete Duvar’dan Furkan Karabay’ın sorularını yanıtlayan Özer kendisini 'siyasi tutsak' olarak gördüğünü söyledi.

"İMRALI’DAKİ GÖRÜŞMELERDE BENİMLE İLETİŞİME GEÇİLMEDİ"

Tutuklamaya sevk yazısında Abdullah Öcalan’ın kendisinden bahsetmesi örgüt üyeliğine delil gösterilen Ahmet Özer, İmralı’daki görüşmelere dair “Hiç kimse benimle iletişime geçmedi. Hiçbir katkım da olmadı” dedi.

Özer ayrıca “Ekrem İmamoğlu beni ziyaret etmek için Adalet Bakanlığı’na başvurmuş. Ona izin verilmesi halinde görüşme imkanı elde etmek beni ziyadesiyle mutlu edecektir” ifadesini kullandı.

Özer'in verdiği yanıtlar şöyle:

“Ben Esenyurt’a hizmet etmek için aday oldum ve halkın iradesiyle iş başı yaptım. Bu süreçte beni eleştirenler dahi hep çok çalışmama vurgu yaptılar. 5 yıla yayılabilecek işleri 1 yılda tamamlama, hep daha fazla hizmet üretme gayesiyle hareket ettim. Nitekim 7 ay gibi kısa bir sürede Esenyurt’ta büyük işlere ve projelere imza attık ve yıllardır kördüğüm hale gelmiş problemleri çözümledik. İnsanüstü gayretle çalışmaktan başka hiçbir şey yapmadım. Haksız bir uygulama ile Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden alındım, yine hukuksuz şekilde cezaevindeyim. Bu sadece beni değil, bana oy veren tüm Esenyurtluları cezalandırmak anlamı taşıyor.”

Özer’in tutuklanma gerekçeleri arasında yer alan “⁠İmralı tutanaklarında Öcalan ile görüşme yapıldığı sırada ismininin geçmesine dair ise şunları söyledi:

“Bu konuda inanın bana bir şey bilmiyorum. İsmimi kim söylemiş, ne demiş, neden demiş hiçbir fikrim yok. Buna dair bir evrak, belge konulmadı hiç önüme. Buna ilişkin resmi bir tutanak var mıdır, ondan da haberdar değilim. Bir delinin kuyuya attığı taşı kırk akıllı çıkarmaya çalışıyoruz. Ama gel gör ki bu meselelerde dert anlatmak çok da mümkün olamıyor.”

⁠Özer, “İmralı'da devlet kontrolündeki görüşmelerin yapıldığı günlerde sizinle iletişime geçildi mi, süreçte katkılarınız oldu mu?” sorusuna ise “Hayır, hiç kimse benimle iletişime geçmedi. Hiçbir katkım da olmadı” şeklinde yanıt verdi.

“KENDİMİ SİYASİ TUTSAK GÖRÜYORUM”

"Kendimi 'siyasi tutsak' olarak görüyorum" diyen Ahmet Özer, "Ancak siyasi tutsaklık geçicidir. Gün gelir, hak yerini bulur, adalet sağlanır biz de halka hizmete geri döneriz. O günler çok uzak değil çünkü bu davanın halk nazarında bir meşruiyet temeli olduğuna inanmıyorum" ifadelerini kullandı.

Özer, şunları kaydetti:

"Ben Esenyurt’un seçilmiş belediye başkanıyım. Her kesimden oy aldım. Sadece CHP ve DEM Parti tabanından değil, iktidarın icraatlarından rahatsız olan AK Parti seçmeni de bana oy verdi. Bu çok değerli bir şey benim için. Onlar benim mensubu olduğum parti kadar, benim siyasi ve akademik saygınlığımdan yana da oy kullandılar. Seçildiğim günden görevden alındığım güne kadar tek yaptığım şey, gece gündüz demeden bazen günde 18 saat olmak üzere çalışmak oldu. Bunun toplumdaki karşılığını fazlasıyla hissediyorduk. Göreve geldikten sonra israfa da son verdik. Geçmişte milyar TL’ler harcanan israf projelerini de durdurduk. Tüm bunlar birilerini rahatsız etti. Kendimi 'siyasi tutsak' olarak görüyorum. Ancak siyasi tutsaklık geçicidir. Gün gelir, hak yerini bulur, adalet sağlanır biz de halka hizmete geri döneriz. O günler çok uzak değil çünkü bu davanın halk nazarında bir meşruiyet temeli olduğuna inanmıyorum."

Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmasına dair de konuşan Özer, şunları dile getirdi: