Ahmet Özer: Özgür Çelik, İstanbul İl Başkanımız ve çelik iradenin temsilidir

Tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "Değerli yol arkadaşımız Özgür Çelik, İstanbul İl Başkanımız ve çelik iradenin temsilidir. Kayyım zihniyeti ve yargı kararlarıyla siyasetin dizayn edilmesi Demokratik Türkiye ile örtüşmez" açıklamasında bulundu.

Özgür Çelik'in CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden alınmasına tepkiler gelmeye devam ediyor. Tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahemt Özer X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Değerli yol arkadaşımız Özgür Çelik, İstanbul İl Başkanımız ve çelik iradenin temsilidir. Kayyım zihniyeti ve yargı kararlarıyla siyasetin dizayn edilmesi Demokratik Türkiye ile örtüşmez. Hukuk güvenliği ve hukuka güvene olumlu yansıması olmayacağı açık olan bu uygulamalara son verilmesi geleceğimiz için elzemdir."