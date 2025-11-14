Ahmet Özer: Özgürlüğüme kavuştum ama sevinemedim, kalbimin yarısını Silivri'de bıraktım

Aile Dayanışma Ağı (ADA), 13. buluşmasını yine Saraçhane Parkı’nda gerçekleştirdi.

Buluşmaya, CHP Genel Başkan Yardımcıları Suat Özçağdaş, Gökan Zeybek, Gülşah Deniz Atalar, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, annesi Hava İmamoğlu ve geçtiğimiz günlerde tahliye edilen Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer katıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Bir babanın, bir evladın, bir kardeşin, bir annenin, 1 yıl 10 günü çalındı hayattan. Bu zamanı kim geri verebilir? Kim o eksilen günleri, kaçırılan bayramları, doğum günlerini geri getirebilir? İşte bu yüzden buradayız. Adaletin yokluğunda geçen her saniyenin, bir insanın kalbinden umut eksilttiğini bildiğimiz için buradayız. Bir daha kimsenin yaşamı, hukuksuzluk uğruna eksilmesin diye… Bugün sadece bireyler değil, aileler de mağdur. Anneler, babalar, kardeşler, çocuklar… Yüzlerce aile, bu ülkenin göğsüne yerleşmiş bir acının sessiz tanığı. Ve hepimiz biliyoruz: Bir ülkede adalet yara alırsa, o ülkenin ekonomisi de iyileşmez, huzuru da kalmaz. Demokrasinin, adaletin ve hukukun olmadığı bir ülkeye yatırım da gelmez. Böyle bir ortamda enflasyon da düşmez, umut da yeşermez. Artık yeter! Bu ülke, sürekli yüksek tansiyonla yaşamak zorunda değil. Bir ülke sürekli gerginlik, kutuplaşma, korku ve baskı içinde var olamaz" ifadelerini kullandı.

"TUTUKSUZ YARGILAMA" TALEBİ

İmamoğlu, şöyle devam etti: "237 gün… Dile kolay. Tam 237 günün sonunda bir iddianame hazırlandı. Sekiz ay boyunca yüzlerce ifade alındı, onlarca eve baskın yapıldı, boş arsalar kazıldı, tarlalar çevrildi, MASAK raporları istendi. Baskıyla, korkuyla, iftiralarla yürütülen bir süreç… Ve sonunda: ‘İddianame hazır’ dediler. Peki adalet hazır mı? Gerçek hazır mı? Hayır! Çünkü artık delil karartma riski kalmadı. Kaçma riski yok. Ama hâlâ tutukluluk devam ediyor. Avrupa’da ortalama tutuklu yargılama süresi 4 ay; bizde ise Ekrem İmamoğlu 8 aydır tutuklu! Üstelik üç kez halk tarafından seçilmiş bir belediye başkanı olarak! Bu artık yargılama değil, cezalandırmadır. Bu, masumiyet karinesinin yok sayılmasıdır. Bu, adaletin terazisine siyasetin gölgesinin düşmesidir. Ve biz buradan bir kez daha haykırıyoruz: Artık yeter! Adalet, geciktiği anda zaten eksilir. O yüzden diyoruz ki: Ekrem İmamoğlu ve arkadaşları artık tutuksuz yargılanmalıdır."

"BAŞIMIZ DİK, VİCDANIMIZ RAHAT"

"Ve şimdi yeni bir dönem başlıyor" diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

"İddianame açıklandı, ama aynı anda manipülasyonlar, çarpıtmalar, iftiralar da başladı. Gerçekleri eğip bükerek, sözde gazetecilik adı altında halkın aklını karıştırmaya çalışanlar var. Rakamlarla oynayanlar, üçer sıfır ekleyenler, gerçekleri değil, iftiraları manşet yapanlar… Ama biz neyi biliyoruz? Biz hakikatin er ya da geç ortaya çıkacağını biliyoruz. Adalet, yalanlardan daha güçlüdür. Gerçek, iftiranın sesini her zaman bastırır. Ve buradan açıkça söylüyorum: Madem bu kadar eminsiniz, madem ‘asrın yolsuzluğu’ diyorsunuz; o halde buyurun, TRT ekranlarını açın. Halkın gözünün önünde, şeffaf biçimde, her duruşmayı canlı yayınlayın. Gelin, 86 milyonun önünde yargılayın. Millet görsün kimin alnı açık, kimin sözü doğru. Bizim saklayacak hiçbir şeyimiz yok. Bizim hesabını veremeyeceğimiz hiçbir işimiz yok. Ekrem İmamoğlu ister 2 yıl, ister 2000 yılla yargılansın; bizim başımız dik, vicdanımız rahattır. Bu 4000 sayfalık belge, bir iddianame değil; bizim duruşumuzun, onurumuzun belgesidir."

ÖZER: EKREM BAŞKAN'IN SELAMINI GETİRDİM

Geçtiğimiz günlerde tahliye edilen Ahmet Özer ise yaptığı konuşmada, "Benim de 375 gün özgürlüğüm elimden alındı. Lakin bilmelisiniz ki iki şeyden tasarruf edilemez. Biri özgürlüktür, biri de sağlık. Özgürlükten tasarruf esareti getirir. Sağlıktan tasarruf ise ölümü getirir. Dolayısıyla özgürlük, yarı ölüm demektir. O halde biz, bütün hayatımız boyunca özgürlük için, adalet için, eşitlik için mücadele edeceğiz" dedi.

"Bugün içeride bulunan arkadaşlarımız, dostlarımız bu mücadeleyi veriyorlar bizim için" diyen Özer, şunları söyledi: