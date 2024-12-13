Ahmet Özer soruşturmasında 12 kişiye daha gözaltı: “PKK sorusuna el kaldırmadılar”

İstanbul'da "PKK/KCK üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, 12 kişi daha gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmaya ilişkin çalışmalarda, "örgütün TDÖ yapılanması mensubu" olduğu iddia edilen ve Ahmet Özer ile süreklilik ve yoğunluk arz edecek şekilde irtibatı olduğu söylenen 12 isim belirlendi.

2022'DEKİ MECLİS TOPLANTISI GÖZALTI GEREKÇESİ OLDU

Bu kişilerden 6'sının, örgütün HDK yapılanması delegesi olduğu iddia edilen soruşturmada, 4 Temmuz 2022'de Mersin Akdeniz Belediyesi meclis toplantısında dönemin Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın "PKK/YPG/PYD terör örgütü diyenler el kaldırsın" ifadesinin ardından "el kaldırmayan kişiler olduğunun tespit edildiği" aktarıldı.

Soruşturmada, 5 kişinin ise "örgüt propagandası" yaptığı belirlenirken, 1 zanlının da KCK yapılanmasına bağlı örgütsel çalışmalar ve örgütün "Adalet ve Barış Komisyonu" yapılanmasında aktif faaliyet yürüttüğü öne sürüldü.

Savcılığın gözaltı kararı vermesinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarla 12 kişiyi gözaltına aldı.

Göz altına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor.