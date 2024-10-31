Ahmet Özer tutuklandı, Mansur Yavaş'ın sessizliğine ilişkin danışmanı açıklama yaptı

Dün sabah saatlerinde evinden gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Tutuklama kararına CHP'den tepkiler geldi. CHP Genel Başkan Özgür Özel yaptığı açıklamalarda, MYK ve PM'nin Esenyurt'ta toplanacağını belirterek yurttaşlara da çağrıda bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Özer'in hakimlik sorgusu sürerken adliyenin önüne giderek, yaşanan duruma tepkisini gösterdi.

DOSYA İÇERİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

CHP'nin bütün kademelerinden tepki gelirken, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın sessizliği dikkat çekti.

Sosyal medyada da suskunluğu eleştiri konusu olan Yavaş cephesinden tek açıklama, danışmanı eski savcı Osman Kaçmaz’dan geldi.

Kaçmaz, gazeteci İsmail Saymaz’a gönderdiği “bilgi notu"nda şu ifadeleri kullandı: "Mansur Yavaş'ın, öncelikle bir hukukçu olarak, dosya içeriğini bilmeden açıklama yapması doğru olmaz."