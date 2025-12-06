Ahmet Özer Van'da: "Barışın gerçekleşmesi için üstüme düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğim"

"Kent Uzlaşısı" operasyonuyla tutuklanıp görevden uzaklaştırılan ve yaklaşık bir yıl sonra özgürlüğüne kavuşan seçilmiş Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Van'da yaptığı açıklamada, "Barışa karşı olan inancın yükselmesi açısından somut birtakım adımların atılması lazım. Tutuksuz yargılanma olmalı. Kayyum meselesine son verilmesi lazım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ve Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının uygulanması gerekir. Bir taraftan barış sürecini yürütürken, diğer taraftan ana muhalefet partisine operasyonlara başvurmamak gerekir" dedi.

Bir dizi ziyaret ve toplantı için Van'a gelen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, havalimanında halk ve partililer tarafından coşkuyla karşılandı. Özer, burada yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Çıktıktan sonra söylediğim gibi buruk bir sevinç yaşadım. Çünkü içeride arkadaşlarımız bulunuyor. Başta Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu olmak üzere 16 tane belediye başkanı şu anda içeride. Siyasiler var. Aynı zamanda Van'ın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kaya 8 yıldır orada sessiz sedasız yatıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı benim yakın dostum.

3'ü CHP'den olmak üzere, 10'u DEM'den olmak üzere 13 belediyeye de kayyum atanmış durumda, bir de bununla beraber Türkiye bir barış süreci yaşıyor. Ben buradan Van'da bir çağrıda bulunmak istiyorum. Biz barışı amasız fakatsız destekliyoruz. Ancak barışla ilgili gelişmelerin daha sonuç alıcı insanların umutlarının büyümesi, barışa karşı olan inancın yükselmesi açısından somut bir takım adımların atılması lazım. Yaklaşık bir yıldır komisyon çalışıyor. Artık somut adımlara ihtiyaç var.

"İNSAN HAKLARINA DUYDUĞUMUZ SAYGININ GEREĞİ BİR AN ÖNCE ÇIKIP TEDAVİ OLMALILAR"

Acilen atılması gereken birkaç adımı söyleyecek olursak tutuksuz yargılanma olmalı. Çünkü tutukluluk bir istisnadır bizim yasalarımızda. İkinci olarak da kayyum meselesine son verilmesi lazım. Kayyum aynı zamanda halk iradesinin gasbı sayılır. Üçüncü olarak hasta tutuklular var. Örneğin Muhittin Böcek, Mehmet Murat Çalık, benim yardımcım Halil Çalış daha ismini bilemediğimiz birçok hasta tutuklu var. İnsan haklarına duyduğumuz saygının gereği bir an önce çıkıp tedavi olmalılar.

"AİHM VE AYM KARARLARININ UYGULANMASI GEREKİR"

Dördüncü olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ve Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının uygulanması gerekir. İşte yıllardır Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ'la birlikte İçerdeler. Osman Kavala, Can Atalay, Tayfun Kahraman bunlarla ilgili Anayasa Mahkemesi'nin ve AHİM'in kararları var. Bu kararların uygulanması hem toplumu rahatlatacak hem de Türkiye'nin hukuka olan güvenini ve hukuk güvenliğini daha yukarı düzeylere çıkaracaktır.

"KALICI VE ONURLU BİR BARIŞ İÇİN ÜSTÜME DÜŞEN HER TÜRLÜ SORUMLULUĞU YERİNE GETİRECEĞİM"

Bir taraftan barış sürecini yürütürken, diğer taraftan ana muhalefet partisine operasyonlara başvurmamak gerekir. Bunların artık son bulması gerekir. Şimdi komisyon raporunu hazırlıyor. Birtakım hukuki düzenlemeler olacak. Demokratikleşme ile ilgili adımlar olacak ve Türkiye onurlu ve kalıcı bir barışla yoluna devam edecek. Kalıcı ve onurlu bir barışın gerçekleşmesi için üstüme düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğim."