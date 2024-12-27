Ahmet Özer’in tahliye talebi reddedildi

İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği tarafından, tutuklanarak görevden alınan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tahliye talebi reddedildi.

Özer’in aylık tutukluluk incelemesini gerçekleştiren sulh ceza hakimliği, Özer'in tutuklandığı tarihten beri toplanan delillerden ve gerçekleştirilen soruşturma işlemlerinden tutukluluk halinin sonlandırılmasını gerektirecek nitelikte yeni bir gelişme olmadığını iletti.

ÖZER'İN AVUKATLARI DİLEKÇE VERMİŞTİ

30 Ekim'den bu yana tutuklu bulunan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in avukatları Hüseyin Ersöz ile Hasan Sınar, 25 Aralık'ta İstanbul Adliyesi'ne giderek savcılığa dilekçe vermişlerdi. Söz konusu dilekçede, Özer'in önümüzdeki günlerde yapılacak olan aylık tutukluluk incelemesinin duruşmalı şekilde yapılması ve kendilerinin de hazır edilmeleri talep edilmişti.