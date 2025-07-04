Ahmet Saymadi hakkında tahliye kararı verildi

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) üyesi ve işletmeci Ahmet Saymadi’nin “örgüt üyeliği” suçlamasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşmasında Saymadi'ye 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Saymadi, yurtdışı çıkış yasağı ile tahliye edildi.

Dava, bugün (4 Temmuz Cuma) Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi’nde görüldü.

Duruşma, saat 11.00’da İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı.

Davaya Saymadi tutuklu bulundığu Silivri Cezaevi'nden getirildi. Kimlik tespitlerinin ardından duruşma başladı.

Bianet'in aktardığına göre davada ilk olarak konuşan avukat Tora Pekin, “Bu duruşmada bir liste var ve bu liste HDP’ye ait bir liste. Fakat savcılık HDK’nin olduğunu söylüyor. 2016’da birebir aynı yöntemle yargılamalar sistemi başlatıldı. 11 bin kişinin adı geçiyordu by Lock suçlamasıydı. Sonrasında savcılık bazı gerçeklere ulaştı ve bu kişler bırakıldı. Burada da benzer durum var” dedi.

Pekin, savcılık iddianamesinde yer alan bazı bilgilere dair de konuştu “HDK’nin terör örgütü olduğunu belirten bir rapor olduğu söyleniyor. Böyle bir kanıt olamaz ama bu raporun dosyaya sunulması gerekiyor” dedi.

SAYMADİ: SYKP ÜYESİYİM

Ahmet Saymadi ise şunları söyledi:

“Duruşmanın geçen celsesinde esas hakkındaki savunmaya başlamadan önce belirtmem gereken şudur. Eğer HDK üyeliği terör örgütü olarak kabul ediliyorsa, HDK’nin ne olduğunu nasıl bir yapıda anlatmıştım. Önceki duruşmada anlatmıştım. Bu salonda HDK yetkililerin ayrıca SYKP’den çeşitli zamanlarda birlikte görev aldığım yoldaşlarım da bulunuyor. Bu davada 5 tutuklu kaldı. Benzer suçlardan yargılananlardan da benzer kararları duyuyoruz.

“Dosyadaki listede de üyesi olduğum partinin adı o listede de SYKP olarak belirtilmiştir. HDK ve HDP birbirine karıştırıldı. Ben 5 aydır tutukluyum, burada terör örgüt üyesi olarak yargılanıyorum, 25 yıldır aynı numarayı kullanıyorum. Bilinen tanınan bir esnafım. İddialar kamuya açık sosyal medya paylaşımlarına dayandırılıyor. Ben bir sosyalistim. SYKP üyesiyim. Siyasi adımlarımı da SYKP üyesi olarak attım. Bir çok siyasi etkinliğe katıldım. HDK olan ilişkim partimin görevlendirilmesi ile oldu. İddianamede SYKP üyesi olduğum saklanmakta üyesi olmadığım bir örgütün üyesi olduğum iddia ediliyor. Ben silahlı bir örgüte üye değilim hiçbir örgüte de üye olmayı düşünmüyorum. Bu durumun heyet tarafından anlaşmasını istiyorum. Tahliye ve beraatimi istiyorum.

Ben sosyalistim. Hikmet Kıvılcımcı’nın görüşleri üzerine kuruludur bu da. SYKP üyesiyim. Birçok siyasi etkinliğime katıldım. Bunların hepsi partimin görevlendirilmesi ile oldu. Bugün yargılandığınız bağ da partimin görevlendirilmesi ile oldu. SYKP üyesi olduğum iddianamede gizleniyor. Ben SYKP dışında bir partiden talimat almadım. Herhangi bir örgüte üye değilim."