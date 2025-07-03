Ahmet Saymadi’nin ikinci duruşması yarın görülecek

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) operasyonlarla tutuklanan ve "örgüt üyeliği" ile suçlanan işletmeci Ahmet Saymadi'nin yargılandığı davanın ikinci duruşması yarın (4 Temmuz) görülecek.

Saymadi’nin tutuklu yargılandığı davanın ikinci duruşması yarın saat 10.30’da Çağlayan’daki İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Saymadi’yi geçtiğimiz günlerde DEM Parti Eş Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan Silivri Cezaevi’nde ziyaret etmişti.

NE OLMUŞTU?

Çok sayıda dernek, siyasi parti ve sendikanın katılımıyla 2011 yılında kurulan, daha sonra içinden HDP ve DBP'nin çıktığı Halkların Demokratik Kongresi’ne (HDK) yönelik 2023 yılında Ankara merkezli bir soruşturma açılmıştı. 1600'ü İstanbul'da yaşayan toplamda 6 bin kişiye açılan soruşturma kapsamında, farklı tarihlerde ve farklı şehirlerde çeşitli operasyonlar yapılmıştı.

Bu operasyonların en kapsamlısı 18 Şubat'ta düzenlenmişti. Operasyon kapsamında 52 kişi ev baskınlarıyla gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanların 20’si tutuklanmış, 14’üne ev hapsi verilmiş, 8’i adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Operasyondan bu yana 25 kişi tahliye edilerek ev hapsi cezaları kaldırılmıştı. Dosyada sadece 5 tutuklu kaldı.

Ahmet Saymadi’nin ilk duruşması 21 Mayıs tarihinde görülmüştü. Savcı, katıldığı bütün çalışmaların şeffaf ve siyasi olduğunu belirten Saymadi'nin cezalandırılmasını talep etmişti.