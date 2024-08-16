Ahmet Şık'a saldıran Alpay Özalan kimdir? Alpay Özalan'ın Meclis'teki şiddet karnesi

29 Mayıs 1973'te İzmir'de doğan 51 yaşındaki futbolcu ve milletvekili Alpay Özalan kimdir? Alpay Özalan hakkında merak edilenler...

ALPAY ÖZALAN'IN FUTBOL KARİYERİ

Furbola Altayspor'da başlayan furbolcu Alpay Özalan, sırasıyla Soma Linyitspor, Altay, Beşiktaş, Siirtspor, Fenerbahçe, Aston Villa, Icheon United, Yrawa REd Diamonds ve FC Köln takımlarında forma giydi.

2008 yılında furbolu bırakan Alpay Özalan, 2018 ve 2023 yıllarında seçilerek Meclis'te milletvekili oldu. Milletvekillik görevi 16 Ağustos 2024 tarihi itibariyle sürmektedir.

ALPAY ÖZALAN'IN ŞİDDET KARNESİ

Milletvekili Alpay Özalan'ın adı, Meclis'te sıklıkla karıştığı kavgalarla gündeme geldi. Alpay Özalan en son 16 Ağustos Cuma günü Meclis'te, tutuklu milletvekili Can Atalay için düzenlenen oturumda Milletvekili Ahmet Şık'a saldırdı. Özalan, 2018, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında Meclis'te yaşanan bir dizi kavgaya karıştı. Alpay Özalan, 2018 yılında Ahmet Şık, 2020 yıllarında Engin Özkoç ve 2021 yılında Özgür özel'in üzerine yürüdü. 17 Mart 2021'de HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da Alpay Özalan'ın şiddetinden nasibini aldı.