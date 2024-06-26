Ahmet Şık taburcu edildi

Dün akşam rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan TİP Milletvekili Ahmet Şık taburcu edildi.

Gittiği restoranda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık taburcu edildi.

Dün akşam hastaneye kaldırılan Şık'ın tansiyon düşüklüğü nedeniyle baygınlık geçirdiği belirtildi.

Ahmet Şık'ın kardeşi gıda mühendisi ve akademisyen Bülent Şık, kardeşinin sağlık durumuna ilişkin bilgi vererek "Ahmet iyi, tansiyon düşüklüğü nedeniyle bir baygınlık geçirdiği düşünülüyor, ciddi bir durum yok, süreç kontrol altında. Arayan soran tüm dostlara teşekkür ederiz" dedi.

Ahmet iyi, tansiyon düşüklüğü nedeniyle bir baygınlık geçirdiği düşünülüyor, ciddi bir durum yok, süreç kontrol altında. Arayan soran tüm dostlara teşekkür ederiz. #AhmetŞık https://t.co/V3Z4LFY6o3 — Bülent ŞIK (@bulentilgaz) June 25, 2024

TİP'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da Şık'ın kontrol amacıyla hastaneye kaldırılığı ve sağlık sorunu olmadığı için taburcu edildiği aktarıldı.