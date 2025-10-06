Ahmet Şık'tan, Hakan Fidan'ın diplomasına ilişkin soru önergesi

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın lisans diploması ile ilgili soru önergesi verdi.

Şık, önergesinde, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yurtdışında öğrenim gördüğü iddiasıyla almış olduğu lisans diplomasına ilişkin olarak kamuoyunda oluşan kuşkulara soruların yanıtlanması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanıtlaması istemiyle verdiği önergesinde Şık, "YÖK tarafından verilen tanıma/denklik kararı hangi üniversite ve hangi program esas alınarak, hangi gerekçeyle verilmiştir? Karar metni ve ekleri kamuoyuyla paylaşılacak mıdır? UMUC Türkiye’de YÖK tarafından tanınan bir yükseköğretim kurumu mudur?" diye sordu.

Ahmet Şık, önergesinde şu soruları yöneltti:

"1- Yurtiçinde veya yurtdışında özellikle de uzaktan eğitim süreci sonucunda alınan diplomalarda YÖK’ün hangi üniversite/programları kabul ettiği/kıstas aldığına dair güncel liste veya çerçeve ölçüt var mıdır? Varsa nelerdir? YÖK denkliğinin verildiği 1998 yılına ait liste var mıdır? Bu ölçütler bağlamında;

a. Fidan’ın lisans eğitimini aldığı güncel adıyla University of Maryland Global Campus (UMGC) olan University of Maryland University College (UMUC) bünyesindeki programın orijinal adı nedir? Bu program, Fidan’ın mezun olduğu yıl itibarıyla UMUC/UMGC resmî program/kataloglarında var mıdır? İlgili yıl kataloğu ve ders planı paylaşılacak mıdır?

b. Programın Fidan’ın yararlandığı eğitim biçimi (kampüs/uzaktan/karma) ve eğitim-öğretim dönemi (ay/yıl) nedir? Kamuoyunda yer bulduğu üzere, ilgili programın benzer tarihlerde disket ve sair yollarla uzaktan eğitim ile yürütüldüğüne dair iddialar gerçeği yansıtmakta mıdır? Yansıtmıyorsa, kampüste örgün öğrenim mezunlarına dair listelerde Fidan’ın isminin geçmeme sebebi nedir?

c. Fidan’ın öğrenim gördüğü UMUC’un Almanya’daki birimleri/öğrenim merkezlerinde (ör. Avrupa/Almanya yerleşkeleri) yüz yüze ders ya da sınav katılımı gerçekleşmiş midir? Varsa yer ve tarih nedir? Fidan’ın transkriptinde yer alan tüm dersler, kredi/AKTS karşılıkları, derslerin alındığı yer ve öğrenim modu (kampüs/çevrim içi/yurtdışı üs) ile tamamlanma tarihleri nedir? Onaylı transkript paylaşılacak mıdır? Astsubaylık ve yurtdışı görev takvimi ile ders alma-sınav-mezuniyet takvimi ay ay örtüşmekte midir? Bu süreçte özel izin, muafiyet, saydırma işlemleri yapılmış mıdır?

d. YÖK tarafından verilen tanıma/denklik kararı hangi üniversite ve hangi program esas alınarak, hangi gerekçeyle verilmiştir? Karar metni ve ekleri kamuoyuyla paylaşılacak mıdır? UMUC Türkiye’de YÖK tarafından tanınan bir yükseköğretim kurumu mudur?

e. Denklik değerlendirmesinde, uzaktan eğitim programlarına özgü hangi mevzuat hükümleri ve ölçütler uygulanmıştır? (Örn. akreditasyon, kredi/saat yükü, ölçme-değerlendirme güvenilirliği, program çıktıları eşdeğerliği vb.) Eğer ilgili programda uzaktan eğitim yapılmakta ise, bu biçim, denklik kriterlerine nasıl uymaktadır?

2- İlgili kurumların envanterinde bulunan onaylı diploma örneğinde; program adı, kampüs/birim, mezuniyet tarihi ve diploma numarası net ve okunaklı biçimde yer almakta mıdır? Yer alıyorsa tam çözünürlüklü onaylı kopya kamuoyuyla paylaşılacak mıdır? Belgelerin kamuoyu ile okunaksız biçimde paylaşılma sebebi nedir?

3- Aynı dönemde benzer koşullarda yurt dışında görev yapan diğer TSK personeli/kamu görevlilerinden kaçı UMUC/UMGC veya benzeri programlardan mezun olup denklik almıştır? Yıllara göre sayı nedir?"