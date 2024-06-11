Ahmet Şık'tan iktidara Ayhan Bora Kaplan soruları

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Ayhan Bora Kaplan ile ilgili iktidara sorular yöneltti. TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Şık, "Ayhan Bora Kaplan’ın geçmişteki soruşturma dosyalarını Ankara başsavcısı olduğu dönemde sümen altı eden Yüksel Kocaman’la ilgili adli ve idari soruşturma başlatılacak mı?" diye sordu.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Türkiye Büyük Millet Mecmlisi (TBMM) Genel Kurulu'nda konuştu.

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasına ilişkin konuşan Şık, iktidara sorular yöneltti.

Kaplan'ın yükselişini anlatarak sözlerine başlayan Şık, şunları söyledi:

"Mesleki kariyerine korsan CD satışıyla başlayıp Ankara’nın en zenginlerinden birine dönüşen, eski içişleri bakanının hamilik ettiği bir mafya var. 15 Temmuz gecesi Süleyman Soylu’nun telefonla TRT’nin önüne çağırdığı, silahıyla poz veren Ayhan Bora Kaplan.



Kıyameti başlatan, soruşturmada örgüt yöneticisi şüpheli iken itirafçı yapılan Serdar Sertçelik’in, yurtdışına kaçtıktan sonra sosyal medyada yayınladığı videolarda anlattıkları. Sertçelik, hükümetten önemli isimleri Kaplan soruşturmasına dahil etmeye çalışan ifade vermeye zorlandığını anlatıyordu. Bu arada Sertçelik’in hakkında elektronik kelepçeli ev hapsi tahditi varken iddiaya göre rüşvet vererek yurtdışına kaçtığını da not edelim.

'GÜÇ VE HAKİMİYET SAVAŞI'

Konunun özeti şu: İktidar partilerine yakın olan emniyete çöreklenmiş birbirine rakip tarikat/cemaatler, İstanbul ve Ankara’nın müdürlük koltuğuna oturmak isteyen kişi ve ekipler, Süleyman Soylu ve tasfiye edilen ekibi, iktidar içindeki siyasilere yakın olanlar arasında bir güç ve hakimiyet savaşından ibaret bir tartışma."

"YÜKSEL KOCAMAN HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILACAK MI?"

İktidara Ayhan Bora Kaplan soruşturmasıyla ilgili sorular yönelten Şık, konuşmasına şöyle devam etti:

'Kaplan soruşturmasını 'Ankara emniyeti 17/25 Aralık benzeri Fetövari bir kumpas düzenliyor' diye ilk duyuran iktidarın medyacılarından birisiydi. Bu medyacı yayından önce, Kaplan’dan rüşvet aldığı ve evinin tefrişatını yaptırdığına dair polis raporu düzenlenen eski Ankara Başsavcısı Yüksel Kocaman ve Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu ile görüştü mü?

Rüşvet ilişkilerinin yanı sıra, Ayhan Bora Kaplan’ın geçmişteki soruşturma dosyalarını Ankara başsavcısı olduğu dönemde sümen altı eden Yüksel Kocaman’la ilgili adli ve idari soruşturma başlatılacak mıdır?

Serttçelik’in iddialarının ardında, halefi Ali Yerlikaya’yı koltuğundan etmeye dönük bir operasyon çektiren Soylu ve tasfiye edilen ekibinde yer alan polis müdürleri var mıdır?

İstanbul emniyet müdürü olmak isteyen Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanı Selami Yıldız ve Ankara emniyet müdürü olmak isteyen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu, Süleyman Soylu’nun en yakınındaki kişilerden biri olan eski Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz’ın emekli edilmesine karşı çıkarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya dönük yapılan operasyonda ittifaklarını mı genişletmek istemektedir?

Makam peşinde olmalarının yanı sıra Sertçelik’in iddialarını büyütmelerinin nedenleri arasında Garson kod adlı gizli tanığın verdiği ifadeler ve listelerde Çorumlu ve Yıldız’ın “Düşman Aktif” manasına gelen “DA” koduyla taraf değiştiren eski Fethullahçılar olarak belirlenmiş olmaları iddiası da var mıdır?

Darbecilikten gözaltına alınan polis müdürlerinin suç vasfının değiştirilerek soruşturmanın gizliliğinden tutuklanmasında MİT’in devrede olmasının etkisi var mıdır?

Polis müdürleri hakkındaki darbe soruşturmasının talimatını Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Veysel Kaçmaz mı vermiştir?

Burada bir parantez açarak, konunun anlaşılması için Kaçmaz’ın kim olduğundan bahsetmek elzem. Ülkücü camiadan olan Veysel Kaçmaz, Devlet Bahçeli’nin talimatıyla Hâkim Savcılar Kurulu (HSK) 1. Daire üyeliği görevinden istifa eden Hamit Kocabey’le de yakın bir isim. Kocabey ise HSK’nin ardından getirildiği Bahçeli'nin danışmanlığı görevinden de istifa etmek zorunda kalınca, Süleyman Soylu ve Servet Yılmaz’a yakınlaşan bir kişi.

Veysel Kaçmaz, Cumhurbaşkanının Özel Kalemi Hasan Doğan’a yakınlığıyla bilinen Ankara Başsavcısı Gökhan Karaköse’yi FETÖ mülki idare yapılanması dosyasına dahil etmeye çalışmış mıdır? Karaköse de bu vesileyle Kaçmaz ile hesabını mı görmektedir?

Ayhan Bora Kaplan’ın avukatından 300 bin dolar rüşvet alınıp Menzil cemaatine verildiği iddiaları doğru mudur?

Kaplan soruşturmasında AKP ve MHP’li bakan, bürokrat, miletvekili ve yöneticilerin de dahil olduğu 280 kişinin telefonları ve görüşme trafikleri takip edilmiş midir?

'ENGİN DİNÇ NEDEN ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ YAPILDI?'

Geçmişte üst düzey istihbaratçı olan Hrant Dink ve Rahip Santoro cinayetleri, Ankara Gar katliamı, Merasim Sokak ve Güvenpark patlamaları, 15 Temmuz darbe teşebbüsü ile emniyet müdürü olduğu dönemde Eskişehir’deki akademisyen cinayetini siciline işleten biri olan Engin Dinç nasıl ve neden Ankara Emniyet Müdürü yapılmıştır?

Nurcu olarak bilinen Engin Dinç’in göreve geldikten sonra yaptığı atamalarda Nurcu’ların Okuyucu grubundan isimleri göreve getirdiği doğru mudur?

Atamalarda, Fethullahçılardan aşina olduğumuz fişlemelere benzer şekilde, “Alkol alıyor mu? Eşinin başı kapalı mı? Namaz kılıyor mu?” soruları esas alınmış mıdır?"



