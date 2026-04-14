Ahmet Telli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

Devrimci 78’liler Federasyonu ve Bilim Sanat Edebiyat Derneği, şair ve yazar Ahmet Telli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Ahmet Telli’nin tedavi sürecinin devam ettiği ve sağlık durumunun kontrol altında olduğu belirtildi.

Telli’nin yoğunluk ve yorgunluk nedeniyle iletişim imkanlarını geçici olarak sınırlı kullandığı da vurgulandı.

Ortak açıklamada, tedavi sürecinin ailesi, dernek üyeleri ve yönetim kurullarıyla dayanışma içinde yürütüldüğü vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, Ahmet Telli’nin okurlarının ve dostlarının desteğini her an yanında hissettiği belirtilerek, “Gösterilen anlayış ve destek için tüm dostlarına ve okurlarına, ilgilenen, arayıp soran herkese teşekkür ederiz” denildi.

Açıklama şu şekilde:

"Devrimci 78’liler Federasyonu (bir önceki dönem başkanı) ve Bilim Sanat Edebiyat Derneği Genel Başkanı Şair Ahmet Telli’nin sağlık sorunlarına ilişkin tedavi süreci devam etmekte olup durumu kontrol altındadır. Yaşadığı yoğunluk ve yorgunluk nedeniyle iletişim olanaklarını geçici olarak sınırlı kullanmaktadır.

Ailesi, dernek üyelerimiz ve yönetim kurullarımızla birlikte dayanışma içinde bu süreci yürütmekteyiz. Ahmet Telli, okurlarının ve dostlarının desteğini her an yanında hissetmektedir. Gösterilen anlayış ve destek için tüm dostlarına ve okurlarına, ilgilenen, arayıp soran herkese teşekkür ederiz.

Sağlık durumu hakkında bilgilendirme, ilgili kurumlarımız tarafından yapılacaktır."

ÖZGÜR ÖZEL DE ZİYARET ETMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, pazar günü Ahmet Telli’yi Ankara'daki evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletmişti.