Ahmet Telli'nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

Devrimci 78’liler Federasyonu ve Bilim Sanat Edebiyat Derneği, şair ve yazar Ahmet Telli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama yaptı.

Telli’nin tedavisinin sürdüğünün aktarıldığı açıklamada, sürecin planlandığı şekilde doktor kontrolünde düzenli olarak yürütüldüğü, genel durumunun iyileşme yönünde ilerlediği belirtildi.

Tedavinin uzun bir zaman dilimine yayılacağının öngörüldüğü kaydedilerek, "Bu süreçte gösterdiğiniz destek ve dayanışmanın kendisi için büyük bir moral kaynağı olduğunu özellikle ifade etmek isteriz. Ahmet Telli, okurlarına, dostlarına ve kendisini soran herkese selam ve sevgilerini iletmektedir. Bu süreçte gösterdiğiniz dayanışma ve ilettiğiniz iyi dilekler için ailesi ve kurumlarımız adına teşekkür ederiz" denildi.

ÖZGÜR ÖZEL DE ZİYARET ETMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 12 Nisan'da Ahmet Telli’yi Ankara'daki evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletmişti.